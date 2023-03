Se hai da poco acquistato un nuovo iPhone, potresti aver bisogno anche di un nuovo kit per la ricarica dello stesso. Oggi ti consiglio quello firmato Belkin, un marchio che da sempre fa rima con “qualità” (e non a caso lo si vede anche negli store di Apple). Il kit è in offerta a soli 20,49€ e include un caricabatterie da 12W e un cavo da USB-A a Lightning con certificazione MFi.

Il kit di ricarica Belkin è perfetto per il tuo iPhone

Il cavo è praticamente identico a quello made-in-Cupertino, è lungo 1 metro ed è super resistente. Il caricabatterie invece è compatto, di forma un po’ più allungata e con bordi più netti rispetto a quello originale a marchio Apple.

Per quanto riguarda invece prestazioni e affidabilità, sei in ottime mani. Belkin sforna eccellenze tecnologiche da oltre 30 anni e i suoi prodotti sono sicuri al 100%, anche con il passare degli anni. Con 12W, poi, la ricarica sarà molto più veloce rispetto a quella erogata dai caricabatterie da 5W che un tempo la stessa Apple inseriva nelle confezioni dei suoi iPhone.

Insomma, non penso ci sia altro da aggiungere. Questo kit include tutto quello che ti serve per fare tua un’esperienza di ricarica sicura, affidabile e veloce. Aggiungi subito al carrello il bundle Belkin con caricabatterie 12W e cavo da USB-A a Lightning così da approfittare dello sconto Amazon del 18%. La spedizione, ovviamente, è gratuita.

