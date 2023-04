Belkin, il doppio caricabatterie wireless è in PROMO su Amazon

Questo caricabatterie wireless di Belkin è l’equivalente dell’AirPower che Apple non ha mai lanciato: permette di ricaricare più dispositivi contemporaneamente e con una velocità e qualità elevata garantita dal marchio Belkin. L’ottima notizia di oggi e che hai la possibilità di risparmiare il 10%: completa ora l’acquisto a 44,90€, spedizione inclusa.

Il doppio caricabatterie wireless di Belkin è tra le offerte del giorno di Amazon

Scopri la potenza della tecnologia di ricarica wireless con il Doppio tappetino di ricarica BoostCharge. Con la capacità di ricaricare due dispositivi contemporaneamente, questo tappetino è perfetto per chi ha bisogno di ricaricare sia dispositivi iOS che Android. Il design compatto e antiscivolo garantisce che i tuoi dispositivi siano saldamente in posizione durante la ricarica e le luci LED ti indicano quando la ricarica è completa. Abbandona i problemi di ricarica dei tappetini tradizionali e goditi la convenienza di ricaricare due dispositivi allo stesso tempo.

Belkin è un punto di rifermento nel mercato degli accessori per smartphone e tablet, non lo scopriamo di certo oggi. Non a caso i suoi prodotti vengono venduti anche dalla stessa Apple, che immaginiamo sia incredibilmente selettiva nella scelta dei partner.

Il doppio caricabatterie wireless in questione fornisce una ricarica rapida simultanea, fino a 10W, per due dispositivi dotati di tecnologia Qi. Ti faccio un esempio scontato ma che rende benissimo l’idea: con questo gadget puoi ricaricare nello stesso momento sia l’iPhone che gli AirPods. Ti basta appoggiare entrambi i dispositivi sul tappetino e via, parte la ricarica a induzione.

Altro punto a favore del caricabatterie wireless è che è in grado di ricaricare gli smartphone anche quando hanno una cover, a patto che non superi i 3 millimetri di spessore (e sono escluse le custodie in metallo).

Ma non pensare solo al mondo Apple: il gadget in promo è compatibile con tantissimi dispositivi di altri marchi, come Samsung, Xiaomi, OPPO e Google solo per citarne alcuni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.