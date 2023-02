Avendo deciso di non inserire più nelle confezioni di vendita degli iPhone un caricabatterie, Apple obbliga la maggior parte dei suoi clienti ad acquistarne uno separatamente. La scelta più sensata è senza dubbio quella di puntare su un accessorio in grado di supportare la ricarica rapida, ma spesso il prezzo sul cartellino può rappresentare un ostacolo. E allora cosa si fa? Beh, si aspettano promozioni e offerte, come quella che ti segnalo oggi: il caricabatterie da parete Belkin da 20W con porta USB-C è attualmente scontato del 40%, quindi lo paghi solo 14,99€.

Belkin è uno di quei marchi che si sposa alla perfezione con i device di Apple, e non a caso l’azienda di Cupertino vende questi accessori anche nei suoi store sparsi per il mondo (e online).

Il design del caricabatterie è minimal, che risulta piatto sulla parete e che è quindi facilmente posizionabile dietro l’arredamento. Il suo punto forte è però la ricarica rapida a 20W, compatibile con gli iPhone e gli iPad di ultima generazione (e con una marea di altri dispositivi, tra cui quelli di Samsung).

Questo compatto caricabatteria da parete da 20 W con USB-Power Delivery offre una ricarica rapida per i dispositivi abilitati per l’USB-PD. Supporta la ricarica rapida per iPhone per ricaricare l’iPhone 8 dallo 0% al 50% in 30 minuti con il cavo in dotazione e altri smartphone o tablet a velocità ottimali. Progettato appositamente per un facile trasporto, questo caricabatteria tascabile si adatta facilmente a qualsiasi ambiente, quando sei a casa o in viaggio.