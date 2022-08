Beats Studio Buds con cancellazione del rumore in offerta speciale su Amazon

Sperimenta un audio di qualità premium grazie alle cuffie In-Ear Beats Studio Buds con cancellazione del rumore. La tecnologia di cancellazione attiva del rumore viene utilizzata per filtrare i rumori ambientali fastidiosi, lasciandoti solo con le tue canzoni, podcast e audiolibri preferiti. È l’ideale per chi lavora in un ufficio affollato, quando si viaggia in aereo o quando si ha bisogno di pace e tranquillità. Acquistali su Amazon a soli 119,00€ invece di 149,95€.

Se accoppiato con il tuo smartphone, puoi anche utilizzare i Beats Studio Buds per comunicare a mani libere. Usa i comandi vocali per attivare Siri e gestire la riproduzione, ottenere informazioni, effettuare chiamate e altro ancora. I doppi microfoni beamforming aiutano a garantire che la tua voce sia ascoltata chiaramente durante le chiamate e quando si pronunciano i comandi. E grazie alla custodia di ricarica inclusa e alla resistenza al sudore/all’acqua, possono durare tutto il giorno in quasi tutte le situazioni o attività.

Essere isolati con la tua musica ha i suoi vantaggi, ma a volte devi poter ascoltare quello che c’è fuori. La modalità trasparenza ti aiuterà a connetterti con gli altri. Se attivati ​​durante l’utilizzo di ANC, i microfoni rivolti verso l’esterno raccolgono e trasmettono l’audio esterno alle orecchie.

Gli auricolari offrono fino a 8 ore di durata della batteria con una carica completa e la batteria integrata nella custodia di ricarica inclusa può fornire ulteriori 16 ore di autonomia. Basta inserire gli auricolari nella custodia e chiudere il coperchio per iniziare subito a ricaricarli. Se sei di fretta, una rapida ricarica di 5 minuti ti darà fino a 1 ora di riproduzione. Non lasciarti scappare lo sconto del 21% e acquistali su Amazon. Ricordati inoltre di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita.