Beats Studio Buds con Audio Spaziale: sconto 32%

LeBeats Studio Buds sono auricolari True Wireless che offrono una buona qualità audio e una cancellazione del rumore attiva. Sono dotate di controlli touch sulle cuffie per gestire la riproduzione musicale, chiamate e assistenti vocali. Il loro design è compatto e discreto, con la possibilità di scegliere tra tre diverse taglie di gommini per una perfetta aderenza all’orecchio. Inoltre, hanno una buona autonomia della batteria e sono resistenti all’acqua e al sudore, rendendole ideali per l’uso durante l’attività fisica o in ambienti umidi.

Grazie allo sconto odierno del 32%, li paghi solo 129€ e spiccioli su Amazon. Un prezzo davvero allettante di cui bisognerebbe approfittare, e che riguarda la variante rossa, quella bianca e quella nera.

Beats Studio Buds

Una volta abbinati al tuo smartphone (iPhone o con sistema operativo Android), puoi anche utilizzare i Beats Studio Buds per comunicare a mani libere. Usa i comandi vocali per attivare Siri e gestire la riproduzione, ottenere informazioni, effettuare chiamate e altro ancora. I doppi microfoni beamforming aiutano a garantire che la tua voce sia ascoltata chiaramente durante le chiamate e quando si pronunciano i comandi.

E grazie alla custodia di ricarica inclusa e alla resistenza al sudore/all’acqua (certificazione IPX4), possono durare tutto il giorno in quasi tutte le situazioni o attività.

Non dimenticare però che è importante anche ascoltare quello che c’è fuori, ciò che ti circonda, soprattutto quando sei per strada. Per questo c’è la modalità trasparenza, che ti aiuterà a connetterti con gli altri. Se attivati ​​durante l’utilizzo di ANC, i microfoni rivolti verso l’esterno raccolgono e trasmettono l’audio esterno alle orecchie.

Gli auricolari hanno un’autonomia che si spinge fino a 8 ore di durata con una carica completa, che passano a 16 se si considera anche la custodia di ricarica. Basta inserire gli auricolari nella custodia e chiudere il coperchio per iniziare subito a ricaricarli. Poi, se sei di fretta, una rapida ricarica di 5 minuti ti darà fino a 1 ora di riproduzione.

Ti ricordo che lo sconto del 32% porta gli auricolari wireless di Beats al nuovo minimo storico. Se cerchi un articolo di qualità, questa è l’occasione giusta per un affare, senza se e senza ma. Ti ricordo infine che la spedizione è gratuita per tutti gli abbonati a Prime, servizio che ora include anche tutto il catalogo di Amazon Music.

