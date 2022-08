Parlando di auricolari wireless, le due migliori opzioni da abbinare ad iPhone, iPad e/o Mac sono AirPods e Beats. A proposito del brand acquisito da Apple nel 2014, nelle ultime ore è stata lanciata sul mercato una edizione speciale dei Beats Fit Pro realizzata in collaborazione con Kim Kardashian, noto personaggio televisivo.

Ebbene, pensate che la versione Beats X Kim degli auricolari – disponibile nelle tinte Moon, Dune e Earth – è già sold-out negli Stati Uniti d’America. Il prezzo resta invariato – parliamo di 199 dollari – e forse questo ha favorito le vendite. Apple ha confermato che nelle prossime ore ci sarà un restock, quindi non c’è da disperarsi.

Avrà contribuito al successo della Special Edition degli auricolari anche il messaggio di Kim Kardashian?

Volevo allontanarmi dall’idea che gli auricolari debbano essere colorati per comunicare qualcosa. Questa collaborazione è speciale perché ti consente sia di mimetizzarti che di distinguerti, e Beats è nota per la creazione di prodotti che mettono in risalto l’individualità.

Beats Fit Pro, il Top con o senza Kim Kardashian

Abbiamo detto che, almeno per il momento, la collaborazione tra Beats e Kim Kardashian non ha toccato tutti i mercati (solo USA, Canada, Regno Unito, Francia, Germania e Giappone) e che l’unica vera novità riguarda il colore degli auricolari wireless.

Questo significa che, colore a parte, puoi acquistare i Beats Fit Pro con chip Apple H1 anche in Italia, e per di più in sconto su Amazon.