Cerchi nuovi auricolari wireless per te o in vista di un regalo? Beh, oggi i Beats Fit Pro con chip Apple H1, cancellazione del rumore e impermeabilità sono acquistabili su Amazon ad un prezzo che definire “ottimo” è anche poco. Sì perché quando lo sconto è del 36%, c’è poco da fare: bisogna solo cliccare su “acquista ora” o “aggiungi al carrello”. L’acquisto in un’unica soluzione ti costa 159,99 euro, ma sappi che puoi risparmiare 90 euro anche pagando a rate tramite il servizio Amazon: 5 rate da 32 euro al mese.

Beats Fit Pro: i super auricolari con la tecnologia Apple

Gli auricolari Beats Fit Pro sono dotati di comode alette di sicurezza flessibili che si adattano all’orecchio. Questo innovativo deisgn è stato testato da atleti di ogni genere per portare ad un risultato che sia traducibile in una stabilità ottimale nel corso della giornata lavorativa e durante l’esercizio fisico, ci informa l’azienda della scuderia Apple.

I morbidi copriauricolari in silicone – disponibili in tre misure – offrono una vestibilità personalizzata e creano la necessaria tenuta acustica.

I Beats Fit Pro supportano l’Audio Spaziale con rilevamento dinamico della posizione della testa per sentirti al centro dei film, della musica e dei giochi. Il rilevamento dinamico della posizione della testa avviene tramite l’utilizzo di giroscopi e accelerometri che regolano il suono in base a come muovi la testa, per garantirti un’esperienza totalmente avvolgente.

Gli auricolari abbracciano poi la cancellazione attiva del rumore, la Modalità Trasparenza, i controlli touch e sono impermeabili (certificazione IPX4). La batteria, infine, garantisce circa 6 ore di ascolto con un solo ciclo di carica, che diventano 24 se si considera anche il case di ricarica.

