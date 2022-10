Sbarcati ad inizio 2022 nei negozi fisici e digitali, hanno impiegato poco o nulla per conquistare gli utenti. Parliamo degli auricolari wireless Beats Fit Pro con chip Apple H1, certificazione IPX4, cancellazione automatica del rumore e altre caratteristiche tutte da scoprire. Il prezzo di listino è di 249,95 euro, ma oggi puoi acquistarli – nella colorazione Grigio Salvia – a soli 159,99 euro. Lo sconto del 36% è più che allettante ed è applicabile anche se si sceglie di pagare a rate utilizzando il servizio gratuito di Amazon: 5 rate da 32 euro al mese.

Beats Fit Pro, quando comfort e musica si incontrano

Gli auricolari Beats Fit Pro sono dotati di comode alette di sicurezza flessibili che si adattano all’orecchio. Il design di queste alette è stato testato da atleti di ogni genere per garantire la massima stabilità nel corso della giornata lavorativa e durante l’esercizio fisica, ci informa l’azienda della scuderia Apple.

I morbidi copriauricolari in silicone – disponibili in tre misure – offrono una vestibilità personalizzata e creano la necessaria tenuta acustica.

I Beats Fit Pro supportano l’Audio Spaziale con rilevamento dinamico della posizione della testa per sentirti al centro dei film, della musica e dei giochi. Il rilevamento dinamico della posizione della testa avviene tramite l’utilizzo di giroscopi e accelerometri che regolano il suono in base a come muovi la testa, per garantirti un’esperienza totalmente avvolgente.

Gli auricolari supportano poi la cancellazione attiva del rumore, la Modalità Trasparenza, i controlli touch e sono impermeabili (certificazione IPX4).