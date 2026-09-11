Batterie cariche o scariche? Il trucco per vedere se rimbalzano o meno

Un semplice rimbalzo può sembrare sufficiente per capire se una pila è ancora buona, ma questo trucco domestico nasconde un limite importante che pochi conoscono.

Il test è diventato popolare perché non richiede strumenti e permette di farsi un’idea in pochi secondi osservando semplicemente come reagisce una batteria lasciata cadere. Dietro quel piccolo salto c’è davvero una spiegazione fisica, ma interpretarlo nel modo sbagliato può portare a buttare pile che hanno ancora energia.

Perché una batteria usata rimbalza: il ruolo dello zinco che diventa ossido di zinco

Il principio dietro il rimbalzo delle batterie non è una leggenda da cassetto degli attrezzi. Nelle comuni batterie alcaline monouso, quelle di telecomandi, torce, orologi da parete e piccoli apparecchi di casa, c’è anche zinco. Con l’uso, lo zinco si trasforma poco alla volta in ossido di zinco, un materiale più rigido ed elastico, noto anche perché contribuisce alla risposta “saltellante” di oggetti come le palline da golf.

Più la pila si consuma, più cambia al suo interno. Così, quando cade su un tavolo o sul pavimento, può reagire con un piccolo balzo. Il test del rimbalzo, spiegano in sostanza gli studi citati dai ricercatori della Princeton University, ha dunque una base fisica. Ma non va preso come una diagnosi precisa.

Il limite del test: quando il rimbalzo distingue solo pile nuove e pile già utilizzate

Il punto debole del test della batteria che rimbalza è proprio questo: una pila che salta non è per forza una batteria scarica. Può essere semplicemente una pila già usata, magari ancora buona per far andare qualche giorno un telecomando o un orologio da cucina.

Secondo gli esperimenti condotti a Princeton, le batterie con una carica tra lo 0% e il 50% rimbalzavano più o meno alla stessa altezza. In pratica, una pila mezza carica e una quasi finita potevano comportarsi quasi allo stesso modo. Sopra il 60% di carica, invece, il rimbalzo calava in modo più evidente.

Una pila nuova, nella prova descritta, cadeva senza saltare in maniera apprezzabile. Tradotto: il trucco può aiutare a separare le pile nuove da quelle già finite in qualche dispositivo, ma non basta per decidere con certezza cosa buttare e cosa tenere.

Tester e multimetro: i metodi affidabili per capire se una pila è davvero scarica

Per capire se una pila alcalina è davvero da sostituire, il sistema più sicuro resta usare un tester per batterie o un multimetro. I piccoli tester domestici, economici e facili da trovare nei negozi di elettronica o online, danno di solito una lettura semplice: buona, debole, da sostituire. Basta inserire la batteria nel vano giusto e leggere il risultato.

Chi ha già un multimetro può fare un controllo più preciso: per le comuni pile da 1,5 volt, un valore molto sotto 1,2 volt indica in genere una batteria ormai poco utile; per le batterie da 9 volt, la soglia indicativa è attorno a 7,2 volt. Prima di portarle al riciclo, quindi, conviene misurarle. Il rimbalzo resta un trucco rapido, quasi da cucina. Utile, sì. Ma solo come primo filtro.