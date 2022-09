Dopo il lancio della tecnologia MagSafe (nel 2020, con iPhone 12) sono arrivati – e continuano ad arrivare – sul mercato gadget in grado di sfruttare il magnete sul retro degli smartphone Apple, anche gli ultimi iPhone 14 e iPhone 14 Pro. A tal proposito, ti segnalo che oggi su Amazon trovi in offerta la batteria esterna di Belkin, che puoi usare sia per la ricarica wireless che per quella “tradizionale” tramite cavo USB-C.

Grazie al corposo sconto del 37% (traducibile in un risparmio di 22 euro), paghi la batteria esterna di Belkin solo 37,99 euro.

Belkin è tra i migliori brand in circolazione quando si parla di accessori tech, e a conferma di ciò c’è il fatto che i suoi gadget sono venduti anche dalla stessa Apple. Questa batteria esterna è una sorta di lingotto e si aggancia magneticamente al retro del tuo iPhone.

A voler essere più precisi, potremmo intendere questo accessorio anche come un power bank portatile da 10.000mAh. Si perché grazie alla porta USB-C, puoi ricaricare il tuo smartphone anche senza sfruttare la natura wireless del prodotto di Belkin. Ma i “pro” non finiscono qui, perché se vuoi, puoi ricaricare due dispositivi in contemporanea, come un iPhone e gli AirPods.

La batteria è compatta, leggera e portatile e ti consente di utilizzare lo smartphone anche quando è agganciata al retro dello stesso. Aggiunge un po’ di spessore, ma nulla di così esagerato.