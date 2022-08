Batteria esterna Belkin con MagSafe SOTTO i 50€

La tecnologia MagSafe è qualcosa di fantastico: capace di avere molteplici utilizzi, c’è da dire che il più interessante riguarda sicuramente la batteria e la gestione della ricarica. Per questo vi consigliamo questo prodotto della Belkin, una batteria esterna wireless compatibile con MagSafe da 10.000 mAh, disponibile a 49,55€.

Questa batteria è compatibile con i dispositivi che hanno il MagSafe: parliamo di iPhone 13 , iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max e iPhone 12 mini. La batteria, da 10.000 mAh, permette quindi di sfruttare il proprio dispositivo mentre è in ricarica (anche se è compatibile solo senza custodia o con custodie MagSafe).

Dotata di duplice funzione, questa batteria esterna può funzionare come Power Bank, portandovela in giro in caso di necessità, oppure anche come base di ricarica, visto che collegandola al cavo vi permetterà di ricaricare il vostro dispositivo – oltre che la capienza della batteria esterna.

All’interno della confezione troverete anche un cavo USB-C a USB-C da 1 metro, utile per ricaricare la vostra batteria esterna. Tutto questo rimane dentro ad un dispositivo compatto e portatile, comodo e decisamente meno ingombrante di quei powerbank che non solo occupano tanto spazio, ma vi portano anche a dover andare in giro sempre con il cavo collegato per ricaricare il vostro iPhone. Ricordiamo che il brand in questione che produce questa batteria esterna è Belkin, marchio leader del mercato di accessori con all’attivo più di 35 anni di esperienza.