BASTANO 12 EURO per il Mouse wireless Logitech: l'alternativa ideale al Magic Mouse

Migliora la tua stazione di lavoro, sia a casa che in ufficio, con questo dispositivo affidabile e super efficiente. Parliamo del mouse wireless Logitech M185, oggi disponibile su Amazon a soli 12,99€ con uno sconto del 28% sul prezzo di listino.

Finalmente potrai rendere più agevole e comodo il tuo lavoro al computer in qualsiasi occasione. La spedizione è gratuita con consegna possibile anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfittane il prima possibile!

Mouse wireless Logitech M185: caratteristiche e funzionalità

Il mouse Logitech M185 è dotato di una tecnologia wireless a 2,4 GHz, che ti permette di muoverti liberamente senza dover affrontare fastidiosi cavi.

Grazie al mini ricevitore USB, è possibile utilizzarlo su qualsiasi dispositivo dotato di porta USB, inclusi PC, Mac e laptop. Inoltre, la durata della batteria di 12 mesi significa che puoi utilizzare il mouse per un lungo periodo di tempo senza dover sostituire le batterie.

Il design ambidestro del mouse lo rende confortevole da utilizzare sia per destri che per mancini, mentre il tracciamento ottico a 1000 DPI consente di muoversi con precisione e fluidità su qualsiasi superficie. Il dispositivo di ultima generazione è anche altamente compatibile con una vasta gamma di sistemi operativi, tra cui PC, Mac e laptop, il che lo rende una scelta ideale per chi lavora con diversi dispositivi.

Insomma, il mouse wireless Logitech M185 è un prodotto di alta qualità e affidabilità, che ti permette di lavorare in modo più efficiente e comodo. Grazie alla sua tecnologia wireless a 2,4 GHz, puoi muoverti liberamente e senza ostacoli, eliminando la necessità di fastidiosi cavi. Non perdere l’occasione di acquistare questo gioiellino su Amazon a soli 12,99€, con uno sconto del 28% sul prezzo di listino. Si tratta dell’alternativo perfetta ed economica al Magic Mouse, approfittane subito!

