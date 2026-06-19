Basta una foto e la nuova funzione sul telefono ti dice come sta il tuo animale domestico

La funzione è stata presentata da Samsung al VivaTech 2026 di Parigi, la grande fiera europea dedicata a tecnologia e startup. L’idea è disarmante nella sua semplicità: si scatta o si carica una foto nitida del proprio cane o gatto, e algoritmi di visione artificiale basati sul cloud analizzano l’immagine alla ricerca di segnali fisici di malessere, spesso difficili da cogliere a occhio nudo. Il sistema, sviluppato in collaborazione con la startup Lifet, sarà accessibile combinando l’app SmartThings con il servizio Pet Care dell’azienda.

L’obiettivo dichiarato è aiutare i proprietari a tenere sotto controllo lo stato di salute dei loro animali tra una visita e l’altra. Gli animali, del resto, non sanno dire quando qualcosa non va, e i sintomi nelle prime fasi possono sfuggire anche all’occhio più attento. Una fotografia analizzata dall’intelligenza artificiale, in quest’ottica, diventa uno strumento di screening rapido e a portata di mano, da affiancare alle altre funzioni che Samsung già offre per gli animali, come il monitoraggio dell’attività tramite SmartTag o il riconoscimento automatico della razza.

La nuova funzione di Samsung per gli animali

L’annuncio si inserisce in una strategia più ampia, quella che la casa coreana chiama Connected Care, e che punta a fare dello smartphone e dei dispositivi indossabili un ecosistema per la gestione proattiva della salute, propria e della famiglia. Allo stesso evento Samsung ha mostrato anche nuovi strumenti per le persone, dai punteggi sulla salute cardiaca al coaching per il sonno, fino all’integrazione con piattaforme sanitarie digitali.

Due precisazioni, però, sono d’obbligo. La prima riguarda i tempi: Samsung non ha ancora comunicato una data ufficiale di rilascio, né la disponibilità nei singoli Paesi, che come sempre potrà variare in base a modello e versione del software. La seconda è la più importante e l’azienda stessa la mette nero su bianco: l’analisi tramite intelligenza artificiale non sostituisce la diagnosi di un veterinario. È uno strumento di supporto, utile a segnalare qualcosa che merita attenzione, non un responso medico. Affidarsi solo a una foto per decidere se il proprio animale stia bene sarebbe un errore.

Sul fronte italiano, dove la sensibilità verso il benessere degli animali domestici è in costante crescita e dove cani e gatti sono ormai membri della famiglia a tutti gli effetti, una funzione del genere ha buone probabilità di trovare un pubblico. Va però collocata nel quadro più ampio della pet-tech, fatto di collari GPS, sensori di attività e telecamere, un settore in cui le promesse corrono spesso più veloci delle reali capacità diagnostiche.

Per chi possiede un dispositivo Samsung compatibile, non resta che attendere l’arrivo della funzione e capire quanto sarà accurata sul campo. Nel frattempo, vale la vecchia regola che nessun algoritmo potrà sostituire: l’osservazione quotidiana del proprio animale e, al primo dubbio reale, una telefonata al veterinario.