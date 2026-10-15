Basta una foto degli interni e questa IA trova l'indirizzo di casa

L’obiettivo dichiarato è aiutare le forze dell’ordine nelle indagini su tratta di esseri umani, sequestri e sfruttamento. Il fondatore e amministratore delegato Daniel Heinen l’ha presentata su LinkedIn: una lavatrice, un bagno, un pavimento possono diventare indizi. Ma l’inchiesta della testata indipendente 404 Media ha aperto una domanda pesante: quali dati usa davvero Raven? E fino a che punto può arrivare la sorveglianza sui cittadini?

La tecnologia dietro Raven, già conosciuta con il nome GeoSpy, rientra nella geolocalizzazione visiva. In pratica, una foto viene analizzata alla ricerca di elementi riconoscibili e poi confrontata con immagini disponibili online. Non si parla più solo di montagne, strade o insegne, come nei giochi alla GeoGuessr.

Qui entrano in gioco dettagli molto più privati: piastrelle, sanitari, mobili, elettrodomestici, disposizione delle stanze. Nella dimostrazione diffusa da Daniel Heinen, il software avrebbe individuato un annuncio Airbnb in Carolina del Sud partendo dalla foto ravvicinata di una lavatrice e di un’asciugatrice. Un’immagine che, a prima vista, non sembrava dire nulla.

Secondo l’azienda, invece, Raven è riuscita ad associare quegli interni alla proprietà corretta, confrontando forme, colori e posizione degli oggetti con le foto presenti negli annunci online. In un altro caso citato, il sistema avrebbe collegato l’angolo di un bagno a un appartamento in California, grazie a particolari quasi banali: la fantasia delle piastrelle, la posizione del water, l’arredo. “Una foto o un video dall’interno di una proprietà può essere una pista decisiva”, ha spiegato Heinen, aggiungendo che senza indirizzo o tag di località per gli investigatori “sapere da dove iniziare può essere difficile”.

Dagli affitti brevi agli hotel: così le foto online aiutano a trovare una proprietà

Secondo Graylark Technologies, la nuova funzione di Raven è pensata soprattutto per lavorare su milioni di case destinate agli affitti brevi in tutto il mondo. Il riferimento è agli annunci pubblicati su piattaforme come Airbnb e Vrbo, dove gli interni vengono fotografati nei dettagli per attirare i clienti. Quelle stesse immagini, raccolte e confrontate, possono diventare una sorta di mappa parallela degli spazi domestici. L’azienda presenta Raven come un aiuto alle indagini, non come una prova automatica.

Un analista confronta foto di interni su schermo e su carta, simbolo dei sistemi che possono geolocalizzare abitazioni e dei rischi per la privacy.

Heinen ha chiarito che il sistema serve ad “abbinare immagini interne a potenziali proprietà”, offrendo piste da controllare con altri accertamenti. Il terreno indicato è quello dei reati più gravi: tratta, sfruttamento, sequestri, casi in cui anche un dettaglio sullo sfondo di un video può indirizzare una ricerca. La piattaforma include anche HotelID, una funzione pensata per riconoscere camere d’albergo da particolari ravvicinati, come flaconi di prodotti da bagno, arredi o finiture. Tutto, però, dipende dalla presenza di immagini simili online.

Se non esiste un annuncio o un archivio fotografico da confrontare, l’identificazione diventa più fragile. Su questo punto, Graylark non ha reso pubblici tutti i dettagli sulla raccolta dei dati e sul modo in cui vengono trattati.

L’inchiesta di 404 Media e il caso Zillow: il nodo dei dati usati da Raven

A sollevare i dubbi più concreti è stata 404 Media, testata indipendente che si occupa di tecnologia e sorveglianza digitale. Secondo la sua ricostruzione, i dati usati da Raven potrebbero andare oltre quanto indicato dall’azienda. Non solo Airbnb e Vrbo, quindi, ma anche immagini pubblicate su altri portali immobiliari.

Il caso citato riguarda Zillow, uno dei principali siti statunitensi per la vendita e l’affitto di case. In almeno un’occasione, secondo 404 Media, Raven sarebbe riuscita a rintracciare un appartamento usando fotografie presenti proprio su Zillow, e dunque non provenienti da un portale di soggiorni brevi. È un punto delicato: quelle immagini riguardano spesso abitazioni private messe in vendita, acquistate o pubblicizzate da cittadini che potrebbero non aspettarsi un uso del genere.

Interpellata dalla testata, Zillow ha dichiarato che l’eventuale estrazione automatizzata dei suoi contenuti, se confermata, violerebbe i termini di servizio della piattaforma. Graylark, dal canto suo, non ha spiegato nel dettaglio quali fonti vengano acquisite, con quali accordi e con quali limiti tecnici. Ed è qui che la promessa investigativa diventa anche un problema di trasparenza e controllo.

Forze dell’ordine, privacy e abusi: le garanzie che ancora non si vedono

Il punto più sensibile riguarda l’uso di Raven da parte delle forze dell’ordine. L’azienda sostiene che la piattaforma produca indicazioni da verificare, non risultati da prendere come prove. Eppure, secondo quanto riportato, alcuni dipartimenti di polizia avrebbero già iniziato a testare il sistema dopo averne acquistato i servizi, anche se al momento non risultano conferme pubbliche dettagliate da parte dei diretti interessati.

Per gli investigatori, uno strumento capace di collegare una foto d’interno a un indirizzo può essere un vantaggio nei casi urgenti. Per i cittadini, però, lo stesso meccanismo apre interrogativi evidenti sulla privacy: quante immagini disponibili online possono essere trasformate in coordinate? E con quali autorizzazioni? Una cucina fotografata per vendere casa, un bagno mostrato in un annuncio, una camera d’albergo ripresa in un video potrebbero diventare porte d’accesso a informazioni personali.

Resta poi il rischio degli abusi. Una tecnologia simile, senza controlli, potrebbe essere usata non solo per indagini legittime, ma anche da molestatori, stalker o persone interessate a rintracciare qualcuno partendo da tracce visive minime. Servono regole chiare: autorizzazioni, controlli indipendenti, limiti sulle banche dati, registri degli accessi. Per ora, molte garanzie restano sullo sfondo. Ed è proprio lì, tra promessa investigativa e sorveglianza diffusa, che il caso Raven diventa un banco di prova per l’uso dell’intelligenza artificiale negli spazi privati.