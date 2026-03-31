Basta un solo tocco: Google riporta in auge una popolare funzionalità di Android

Un piccolo gesto che cambia l’esperienza quotidiana degli utenti Android torna protagonista con la nuova beta.

C’è una novità che, più di tante altre, racconta bene la direzione presa da Google con Android 17 Beta 3: il ritorno del toggle diretto del Wi-Fi nelle impostazioni rapide. Una funzione apparentemente marginale, ma che nella pratica quotidiana incide più di quanto sembri.

Chi utilizza uno smartphone Android da anni ricorda bene com’era: bastava un tap per attivare o disattivare il Wi-Fi. Poi, con Android 12, qualcosa è cambiato. Quel gesto immediato è stato sostituito da un passaggio intermedio, una schermata che mostrava reti e opzioni, rallentando un’azione che per molti è istintiva.

Con Android 17 Beta 3 si torna indietro, ma con una logica più evoluta. Il riquadro Wi-Fi, se impostato in formato 2×1, divide le funzioni: a sinistra il controllo diretto, a destra l’accesso alle reti disponibili. Una soluzione che ricorda da vicino il comportamento già visto per il Bluetooth nelle versioni più recenti del sistema.

Nel formato più compatto 1×1, invece, il sistema torna alla massima semplicità: un solo tocco, un solo risultato. Chi ha bisogno di opzioni avanzate può sempre accedere alle impostazioni complete con una pressione prolungata.

È un ritorno al passato, sì, ma con una struttura più intelligente. E soprattutto, è una risposta concreta a una critica che gli utenti hanno espresso per anni.

Un sistema ormai vicino alla versione finale

La Beta 3 non è una versione qualsiasi. Segna un passaggio chiave nello sviluppo di Android 17: l’interfaccia è ormai definita e la piattaforma ha raggiunto un livello di stabilità che consente agli sviluppatori di lavorare sulle ottimizzazioni finali.

Non si tratta solo di rifiniture estetiche. Ci sono cambiamenti più profondi, soprattutto sul fronte della sicurezza e della compatibilità con i dispositivi moderni.

Tra le modifiche più rilevanti spiccano nuove regole per la gestione delle immagini sui grandi schermi, pensate per tablet e dispositivi pieghevoli, e un rafforzamento delle politiche di accesso alla rete. In particolare, l’accesso alla rete locale viene ora bloccato di default, una scelta che punta a ridurre i rischi legati alle app poco trasparenti.

Android 17 Beta 3 introduce anche una serie di miglioramenti meno visibili ma importanti. Il selettore di foto diventa più flessibile, offrendo agli utenti un controllo maggiore su cosa condividere con le app.

Sul fronte hardware, migliora il supporto alla fotocamera con nuovi formati di immagine, mentre cresce l’attenzione per l’accessibilità grazie al supporto avanzato per gli apparecchi acustici Bluetooth.

Per gli sviluppatori è il momento cruciale: le app devono essere testate e adattate. Le nuove restrizioni di sicurezza e le modifiche al sistema potrebbero richiedere aggiornamenti non banali, soprattutto per chi gestisce servizi che interagiscono con la rete o con contenuti multimediali.

Perché questa beta conta davvero

A prima vista, il ritorno del toggle Wi-Fi diretto può sembrare una semplice correzione. In realtà racconta qualcosa di più: la volontà di semplificare senza sacrificare funzionalità.

Negli ultimi anni Android ha cercato di evolversi aggiungendo livelli di controllo e personalizzazione. Ma questa crescita ha spesso complicato azioni basilari. Android 17 sembra voler riequilibrare tutto questo, riportando al centro l’esperienza reale delle persone.

E forse è proprio qui che si gioca la partita più importante: non nelle grandi rivoluzioni, ma nei dettagli che ogni giorno fanno la differenza tra un sistema che funziona e uno che si fa usare davvero.