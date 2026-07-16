Basta solo un trucchetto veloce per fartire anche le App più lente, subito

Una schermata iniziale gratuita, asciutta, pensata per aprire le app con meno passaggi e mettere ordine in telefoni sempre più grandi e spesso pieni di icone, cartelle dimenticate e notifiche sparse. L’idea è semplice: togliere quello che non serve e lasciare a portata di dito le cose davvero utili.

Gli smartphone Android sono diventati sempre più grandi, ma molte schermate iniziali sembrano rimaste a un’altra epoca: pagine su pagine di icone, widget ingombranti, cartelle piene di app mai aperte e menu che costringono a qualche tocco di troppo. Così anche azioni banali — aprire WhatsApp, controllare la banca, guardare il meteo — finiscono per richiedere più tempo del necessario. Non è solo una questione di ordine visivo: spesso è proprio il percorso a essere macchinoso.

Da qui il successo dei launcher Android, app che cambiano la schermata principale senza toccare il sistema operativo. Alcuni puntano su temi, effetti e personalizzazioni. Niagara Launcher, invece, fa il contrario: taglia. Meno icone, meno pagine, meno distrazioni. E quando si usa il telefono al volo, in metro o con una mano sola, la differenza si sente.

Niagara Launcher: favoriti, elenco alfabetico e ricerca con un solo gesto

Dopo l’installazione, Niagara Launcher chiede di scegliere fino a otto app preferite. Restano in alto, sempre visibili, nella schermata principale. È una selezione un po’ rigida, ma utile: obbliga a capire quali app servono davvero ogni giorno. Sotto il nome delle applicazioni possono comparire anche le notifiche, senza aprire pannelli separati e senza riempire lo schermo di badge.

Uno smartphone Android con home screen minimalista e navigazione alfabetica, per un telefono più rapido e ordinato.

Per tutto il resto c’è un sistema rapido: sul lato destro compare un elenco alfabetico da scorrere con il dito, così si arriva subito alla “T” di Telegram o alla “S” di Spotify. Con un gesto verso l’alto si apre la ricerca, sempre pronta. Tenendo premuto su uno spazio vuoto si entra nelle impostazioni, dove si possono cambiare icone, tema chiaro o scuro e colori in base allo sfondo. Chi vuole una schermata ancora più pulita può anche nascondere la barra alfabetica. Poche cose, ma pensate per essere usate davvero.

Il punto forte riguarda le prestazioni Android, soprattutto sui telefoni non più recenti. Secondo CHIP, la struttura leggera di Niagara Launcher permette un uso più fluido anche su dispositivi datati, con meno scatti e meno rallentamenti mentre si naviga nella schermata iniziale. Non fa miracoli, certo: uno smartphone vecchio non diventa un modello appena uscito. Però può togliere di mezzo quei piccoli tempi morti che, alla lunga, pesano.

Il motivo è facile da capire: il launcher carica pochi elementi, rinuncia a molte funzioni decorative e riduce l’ingombro sullo schermo. Meno widget, meno schermate, meno animazioni pesanti. In certi casi anche l’apertura delle app può sembrare più veloce, semplicemente perché ci si arriva con meno tocchi e senza perdersi tra cartelle e pagine. È un vantaggio pratico, più che una rivoluzione tecnica. Ma nella vita di tutti i giorni — la sveglia, un messaggio da rispondere al volo, una mail prima di uscire — conta eccome.

Versione gratuita e abbonamento Pro: cosa offre davvero il launcher senza pubblicità

La versione gratuita di Niagara Launcher include già le funzioni principali: schermata minimale, app preferite, elenco alfabetico, ricerca rapida, temi di base e assenza di pubblicità. Un dettaglio importante, perché molti launcher gratuiti finiscono per riempirsi di annunci, suggerimenti o contenuti sponsorizzati.

Qui, almeno nella dotazione essenziale, l’esperienza resta pulita. Chi vuole più opzioni grafiche e qualche funzione in più può passare all’abbonamento Pro, che sblocca temi, personalizzazioni avanzate e strumenti extra. Aggiornamenti e segnalazioni di bug passano anche da GitHub, usato dagli sviluppatori per raccogliere feedback e correzioni. Con oltre 10 milioni di download, Niagara si è ritagliato un posto preciso tra gli utenti Android: non parla a chi cerca effetti spettacolari, ma a chi vuole un telefono più leggibile, meno affollato e più rapido da usare. Una scorciatoia gratuita, in fondo. E per molti può bastare.