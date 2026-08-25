Basta montarlo in casa per ridurre immediatamente le bollette: è il dispositivo più sottovalutato in assoluto

C’è un piccolo dispositivo che può cambiare il modo in cui si guarda la bolletta, perché rende visibili consumi che normalmente restano nascosti.

Non produce energia e non abbassa magicamente il prezzo del kWh, ma permette di capire quasi subito quanto pesano climatizzatore, forno, boiler o altri apparecchi. Nel 2026 questa possibilità è sempre più concreta anche nelle case italiane grazie ai contatori elettrici di seconda generazione e ai sistemi che possono dialogare direttamente con loro.

Non è il contatore a far risparmiare: serve un monitor dei consumi

Il dispositivo più interessante non è propriamente lo smart meter, perché il contatore viene installato e gestito dal distributore e non dal cliente. La vera novità per chi vuole controllare la casa è un monitor energetico domestico, chiamato anche Dispositivo Utente, che sui contatori compatibili può ricevere i dati della fornitura e mostrarli attraverso un display o un’app.

Con i contatori 2G di E-Distribuzione, per esempio, esiste la funzione Chain 2: attraverso la linea elettrica il contatore può comunicare con dispositivi certificati forniti da operatori abilitati. L’utente vede così la potenza assorbita e l’andamento dei consumi con un dettaglio molto più immediato rispetto alla bolletta. La compatibilità, però, va verificata: serve una fornitura in bassa tensione dotata di contatore elettronico 2G e il servizio deve essere disponibile presso il proprio distributore.

Perché vedere i consumi mentre avvengono può cambiare la bolletta

Il risparmio nasce dal comportamento, non dall’apparecchio in sé. Se accendendo contemporaneamente climatizzatore, forno e asciugatrice il monitor mostra un picco evidente, diventa molto più semplice capire quali abitudini incidono maggiormente. Lo stesso vale per uno scaldabagno che resta acceso inutilmente o per apparecchi che continuano ad assorbire energia quando si pensa siano spenti.

È qui che il dispositivo può produrre un effetto quasi immediato: non perché “tagli” automaticamente i consumi, ma perché permette di intervenire subito sugli sprechi. Si possono spostare alcuni utilizzi nelle fasce più convenienti se il proprio contratto prevede prezzi differenti, evitare sovrapposizioni inutili e capire se un elettrodomestico sta assorbendo più del previsto. Per ottenere un risparmio reale, naturalmente, bisogna poi modificare concretamente le proprie abitudini.

Chi non vuole installare nulla può già utilizzare gratuitamente il Portale Consumi istituzionale previsto da ARERA. Accedendo con SPID è possibile consultare dati storici di elettricità e gas fino a 36 mesi e, quando disponibili, consumi elettrici con dettaglio fino al quarto d’ora. Non è la stessa esperienza di un monitor domestico in tempo quasi reale, ma è uno strumento molto utile per individuare giorni e fasce anomale.

Prima di comprarlo bisogna controllare contatore e compatibilità

Il rischio è acquistare un dispositivo pensando che funzioni con qualunque contatore. Nel caso della Chain 2 di E-Distribuzione, i vecchi misuratori elettromeccanici e i contatori elettronici di prima generazione non sono direttamente compatibili; può essere necessaria la sostituzione con un 2G. Anche nelle zone servite da altri distributori bisogna verificare quali sistemi siano effettivamente supportati.

Non bisogna quindi aspettarsi una bolletta dimezzata semplicemente montando un apparecchio. Il vero vantaggio è avere un feedback immediato sui consumi, molto più comprensibile di una cifra letta settimane dopo in fattura. Se quei dati vengono usati per correggere sprechi, programmare meglio gli elettrodomestici e riconoscere assorbimenti anomali, il risparmio può iniziare fin dai primi giorni. È per questo che il monitor energetico resta uno degli strumenti più sottovalutati della casa efficiente.