Basta aggiungere queste 6 lettere al nome del Wi-Fi per renderlo inviolabile

Quei sei caratteri finali possono limitare l’inserimento del router nei database di geolocalizzazione, usati da smartphone, app e servizi digitali per stimare dove ci troviamo anche quando il GPS non basta. Non è uno scudo assoluto. Il modem non diventa invisibile. Ma, nei sistemi che rispettano questa indicazione, può fare la sua parte.

Aggiungere “_nomap” all’SSID, cioè al nome visibile della rete Wi-Fi, significa mandare un messaggio chiaro ai servizi di mappatura: questa rete non va usata per aggiornare gli archivi di geolocalizzazione Wi-Fi. Una rete chiamata “CasaRossi”, per esempio, diventa “CasaRossi_nomap”. Tutto qui. Almeno in teoria.

Il sistema è conosciuto da anni da tecnici e utenti più attenti alla sicurezza digitale. Google, per esempio, ha indicato questa formula come modo per chiedere l’esclusione del proprio access point dai servizi di localizzazione basati sulle reti wireless. La scelta resta volontaria: non spegne il Wi-Fi, non nasconde la rete e non blocca i dispositivi autorizzati. Dice solo, alle piattaforme che leggono e rispettano quel suffisso: questa rete non deve diventare un riferimento geografico.

Come le reti Wi-Fi finiscono nei database di geolocalizzazione

Le reti Wi-Fi domestiche possono finire nei database di geolocalizzazione attraverso smartphone, tablet, auto connesse e altri dispositivi che, spostandosi, rilevano i segnali wireless presenti attorno a loro. In base a quanto dichiarano i principali operatori, non vengono registrati i contenuti delle comunicazioni. Vengono invece raccolti dati tecnici del router, intensità del segnale e coordinate approssimative del punto in cui quel segnale è stato intercettato.

Un router Wi‑Fi in casa, simbolo delle impostazioni di rete utili a ridurre la geolocalizzazione indesiderata.

È anche per questo che un telefono riesce spesso a capire dove si trova dentro un palazzo, in metropolitana o in una strada stretta dove il GPS prende male. Incrociando molte rilevazioni, i servizi digitali associano una certa rete Wi-Fi a una zona fisica. In sostanza: “vedo questa rete, quindi probabilmente sono qui”. È un meccanismo utile per mappe, consegne, meteo locale e app di emergenza. Ma apre anche un problema: il router di casa può diventare, senza una scelta consapevole dell’utente, un piccolo punto di riferimento nello spazio digitale.

Il suffisso “_nomap” serve proprio a intervenire su questo passaggio. Se un servizio lo riconosce e lo rispetta, evita di usare quell’SSID per alimentare o correggere la propria banca dati. Non tutti, però, seguono la stessa regola. Ed è qui che la questione si fa meno immediata.

I limiti della protezione: cosa cambia davvero per la privacy di casa

Il punto da tenere a mente è semplice: “_nomap” non rende anonima la connessione e non protegge, da solo, dalla raccolta di dati online. Il provider Internet continuerà a vedere la linea attiva, i siti potranno ricevere informazioni tecniche sulla navigazione e le app installate sui dispositivi manterranno i permessi già concessi. La privacy Wi-Fi, insomma, non si risolve cambiando soltanto il nome della rete.

Il suffisso agisce su un terreno preciso: la possibile presenza del router nei database di posizione basati sulle reti wireless. È una misura per ridurre l’esposizione, non una garanzia totale. Perché funzioni, il servizio che rileva la rete deve riconoscere quella convenzione e scegliere di rispettarla. Alcune piattaforme lo fanno. Altre possono ignorarla, non dichiararlo o usare regole diverse.

C’è poi un dettaglio pratico, spesso sottovalutato. Cambiare il nome della rete domestica può scollegare per un po’ telefoni, computer, smart TV, videocamere, assistenti vocali e dispositivi per la domotica. In casa, magari alle 22, può trasformarsi in una seccatura: la lampadina smart non risponde, la stampante sparisce, il termostato chiede una nuova configurazione. Nulla di grave, ma meglio saperlo prima.

Guida pratica: rinominare la rete senza compromettere dispositivi e connessioni

Per aggiungere “_nomap” al nome della rete Wi-Fi, bisogna entrare nel pannello di gestione del router. Di solito si fa digitando nel browser un indirizzo come 192.168.1.1, oppure usando l’app fornita dall’operatore. Le credenziali si trovano spesso sull’etichetta del modem o nei documenti del gestore. Una volta entrati, va cercata la sezione dedicata a Wi-Fi, rete wireless o impostazioni SSID.

A quel punto si cambia il nome della rete, lasciando la parte già riconoscibile e aggiungendo il suffisso finale: per esempio “MiaCasa_nomap”. Meglio evitare caratteri strani, spazi inutili o nomi troppo lunghi, perché alcuni dispositivi meno recenti potrebbero avere problemi. Dopo il salvataggio, il router può riavviarsi o scollegare per pochi secondi tutti gli apparecchi connessi.

Poi bisogna riconnettere i dispositivi alla nuova rete Wi-Fi con _nomap. Se la password non è stata modificata, basterà selezionare il nuovo nome e inserire la chiave già in uso. Per evitare intoppi, conviene farlo quando non ci sono videochiamate, aggiornamenti in corso o sistemi di sicurezza domestica attivi. Un controllo finale — smartphone, computer, TV, videocamere, stampante — aiuta a evitare sorprese il giorno dopo.

Resta una regola di buon senso: “_nomap” è un tassello, non una soluzione completa. Per una protezione più solida servono una password robusta, cifratura WPA2 o WPA3, firmware del router aggiornato e attenzione ai permessi concessi alle app. La privacy di casa, oggi, passa anche da dettagli piccoli. Sei caratteri, in questo caso. Ma messi nel posto giusto.