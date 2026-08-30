Peso piuma e prezzo stracciato: il power bank più sottile al mondo ora in super offerta

Il Baseus Picogo AM71, power bank magnetico pensato soprattutto per iPhone, è arrivato il 28 agosto 2026 su Amazon Italia al prezzo di 48,99 euro. La riduzione indicata è del 30% rispetto al prezzo di riferimento di 69,99 euro. Il punto forte del prodotto non è soltanto lo sconto: è soprattutto il formato, molto più sottile e leggero rispetto ai classici power bank da viaggio.

L’idea è semplice: offrire una ricarica d’emergenza senza portarsi dietro batterie esterne ingombranti. Si aggancia magneticamente al retro dell’iPhone, resta aderente durante l’uso e può diventare una soluzione pratica per chi passa molte ore fuori casa.

Baseus Picogo AM71 in offerta su Amazon: prezzo e disponibilità

Il prezzo segnalato su Amazon Italia è di 48,99 euro, contro i 69,99 euro riportati come prezzo di riferimento. Lo sconto indicato raggiunge quindi il 30% e rende il Baseus Picogo AM71 più interessante rispetto al listino pieno.

Come accade spesso con le promozioni Amazon, però, prezzo e disponibilità possono cambiare rapidamente. Prima dell’acquisto conviene quindi controllare il costo effettivo mostrato nel carrello, il venditore e i tempi di consegna.

Nella stessa pagina può comparire anche una variante di colore differente, proposta a un prezzo leggermente diverso. Non cambia la sostanza del prodotto, ma può essere utile per chi preferisce abbinarlo alla finitura del proprio iPhone.

Solo 6,9 mm di spessore e 105 grammi di peso

Il vero elemento distintivo del Baseus Picogo AM71 è il formato. Lo spessore dichiarato è di appena 6,9 millimetri, mentre il peso si ferma a circa 105 grammi. Le dimensioni indicate sono di circa 10,2 x 7,1 x 0,7 centimetri.

È quindi un prodotto molto diverso dai classici power bank da 10.000 o 20.000 mAh. Non nasce per affrontare giorni interi lontano dalle prese di corrente, ma per offrire energia aggiuntiva senza trasformare lo smartphone in un oggetto troppo pesante o ingombrante.

Il sistema magnetico consente di agganciarlo direttamente al retro dell’iPhone e continuare a utilizzare il telefono durante la ricarica. È una soluzione comoda soprattutto durante spostamenti in città, viaggi brevi, giornate di lavoro fuori ufficio o quando la batteria comincia a scendere nel momento meno opportuno.

Batteria da 5000 mAh e ricarica fino a 22,5 W via USB-C

All’interno del corpo sottile trova spazio una batteria da 5000 mAh. È una capacità pensata soprattutto per integrare l’autonomia dello smartphone durante la giornata, più che per sostituire completamente una ricarica da presa.

Con un iPhone di dimensioni standard può fornire una quantità di energia significativa, mentre sui modelli più grandi o utilizzati intensamente durante la ricarica la percentuale recuperata sarà naturalmente inferiore. Il vantaggio resta quello di poter continuare a usare il telefono senza collegarlo a una presa.

La ricarica può avvenire in modalità wireless magnetica oppure tramite USB-C. Via cavo la potenza dichiarata arriva fino a 22,5 W, mentre la ricarica del power bank stesso può raggiungere circa 20 W.

In confezione è indicato anche un cavo USB-C da 60 W, utilizzabile naturalmente anche con altri dispositivi compatibili.

Calore e gestione della temperatura nei power bank sottili

Uno dei problemi più comuni nelle batterie esterne molto compatte è la gestione del calore. Quando la superficie disponibile per dissipare la temperatura è ridotta, il dispositivo può diventare più caldo durante la ricarica.

Baseus dichiara l’utilizzo di materiali come grafene e aerogel, insieme a sistemi di controllo della temperatura, per limitare il surriscaldamento. In caso di temperature elevate, la potenza di ricarica può comunque essere ridotta automaticamente per proteggere batteria e smartphone.

È un comportamento normale per molti dispositivi di questo tipo: la velocità massima non viene necessariamente mantenuta in ogni condizione, soprattutto durante l’uso intensivo del telefono o in ambienti molto caldi.

Il produttore indica inoltre funzioni di monitoraggio tramite NFC e app Baseus, con informazioni relative allo stato della batteria, alla temperatura e ad alcuni parametri di sicurezza.

Compatibilità con iPhone e utilizzo con MagSafe

Il Baseus Picogo AM71 è pensato principalmente per gli iPhone dotati di sistema magnetico compatibile. Baseus indica il supporto alle generazioni recenti di iPhone, comprese le serie successive a iPhone 13.

Per ottenere un aggancio corretto è importante anche la cover utilizzata. Custodie molto spesse o prive del relativo anello magnetico possono ridurre la tenuta del power bank e rendere meno stabile la ricarica wireless.

Chi utilizza una cover compatibile con il sistema magnetico può invece lasciare il power bank applicato al telefono mentre cammina, risponde ai messaggi o consulta mappe e applicazioni.

A chi conviene un power bank magnetico da 5000 mAh

Il Baseus Picogo AM71 è particolarmente adatto a chi cerca una batteria esterna da portare sempre con sé: pendolari, studenti, professionisti che lavorano spesso fuori ufficio e viaggiatori che vogliono ridurre al minimo peso e ingombro.

Il compromesso è inevitabile. Una capacità di 5000 mAh non può offrire la stessa autonomia di un power bank da 10.000 o 20.000 mAh. Per campeggio, trekking, viaggi lunghi o per ricaricare più dispositivi, un modello più grande resta una scelta più razionale.

Questo Baseus gioca invece sulla portabilità: meno energia complessiva, ma dimensioni molto più contenute. Al prezzo di 48,99 euro, se l’offerta resta disponibile, può essere interessante soprattutto per chi ha sempre trovato i power bank tradizionali troppo pesanti o ingombranti da portare ogni giorno.