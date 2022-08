La ricarica wireless è un’ottima soluzione ed è compatibile anche con un bel po’ di dispositivi Apple, come iPhone e AirPods. Scegliere l’accessorio giusto non è molto semplice ma la promozione che ti segnalo oggi potrebbe rendere il tutto più semplice.

Oggi è in offerta (lampo!) su Amazon la base di ricarica wireless da 7.5W di Anker, uno dei brand più affidabili in fatto di accessori per smartphone. Grazie allo sconto odierno del 17% la paghi solo 14,99 euro, ma ti ricordo che l’offerta scadrà in giornata, tra poche ore.

Grazie alla tecnologia Need for Speed (no, non c’entra nulla la celebre saga videoludica), fornisce una ricarica il 10% più rapida rispetto agli altri caricabatterie wireless. Per l’alimentazione del gadget, è necessario l’utilizzo di un alimentatore con porta USB-A, come questo.

Molto utile l’indicatore LED che ti consente di conoscere lo stato della ricarica, anche semplicemente dandogli un’occhiata da lontano. Restando in argomento “design”, il look è decisamente minimale, non da troppo nell’occhio. Insomma, la puoi posizionare davvero ovunque.

Altro punto a favore è la totale compatibilità con tutti i tipi di custodie che oggi circolano sul mercato. Grazie alla tecnologia PowerWave, infatti, puoi ricaricare il tuo smartphone senza rimuovere la custodia protettiva (a patto che non abbia uno spessore superiore ai 5 mm).

Compatibile tanto con gli iPhone, quanto con gli smartphone Android con supporto allo standard Qi, la base di ricarica wireless di Anker è in offerta su Amazon a 14,99 euro solo per poche ore.