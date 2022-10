La base di ricarica wireless di ESR con tecnologia HaloLock ha una struttura metallica con magneti integrati che si agganciano al modulo MagSafe di iPhone 12, iPhone 13 e iPhone 14. E fino a qui nulla di particolarmente nuovo. La notizia straordinaria è che utilizzando il codice sconto WHTQDD4U, il prezzo crolla da 23,99 euro a 9,60 euro. Se non è questo un affare…

Questo accessorio è specificamente progettato per iPhone e non è compatibile con l’aggancio magnetico di alcun altro dispositivo. Di conseguenza, in caso di utilizzo di custodie, è compatibile solo con quelle certificate MagSafe e che dunque non ostacolano la tecnologia di ricarica wireless made-in-Cupertino.

Ma cos’è questo HaloLock citato in apertura? Si tratta di una sorta di anello che tiene l’iPhone perfettamente centrato sulla base di ricarica, per una ricarica più veloce e facile. Il gadget supporta la ricarica rapida a 7.5W (se abbinato ad un cavo USB-C PD o QC da 18W).

Infine, ti segnalo che la struttura metallica è in grado di dissipare egregiamente il calore, mentre il sistema di sicurezza integrato garantisce la massima protezione ed evita il verificarsi di problemi (sovraccarichi, sovratensioni ecc) che potrebbero danneggiare anche il device in ricarica.

📢 Ti ricordo che per assicurarti questo caricabatterie wireless a soli 9,60 euro devi utilizzare il codice WHTQDD4U. Inseriscilo nell’apposito box al momento del checkout. Il consiglio è di fare in fretta, perché con uno sconto così le scorte potrebbero finire rapidamente.