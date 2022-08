Se cercavi un prodotto di elevatissima qualità sonora, destinato agli sportivi, e che non fosse il solito binomio AirPods-Beats, ecco qualcosa che probabilmente apprezzerai. Bang & Olufsen Beoplay E8 sono degli auricolari per sportivi che non lesinano in qualità. E per chissà quale miracolo dell’algoritmo di Amazon, li paghi a meno di metà prezzo: solo 159€ invece di 350€ .

Lo sconto è di quelli che non capitano tanto spesso, soprattutto su prodotti di fascia tanto alta. Parliamo infatti di auricolari True Wireless Bang & Olufsen che, normalmente, si vendono pure da soli.

Progettati per assicurarsi in modo sicuro a ogni tipo di padiglione auricolari, includono anche inserti e alette di varie misure; così sei sicuro di non perderli mai anche se ti dimeni stile She’s a Maniac durante gli allenamenti.

Gli E8 ti permettono di ascoltare la musica dovunque, anche sotto la pioggia o in ambienti molto molto umidi; e grazie alla batteria integrata nella custodia, ti garantiscono ben 28 ore di riproduzione.

Con un suono semplicemente inarrivabile per i competitor. Sul serio, parliamo Bang & Olufsen, quindi non serve neppure soffermarsi troppo su questo punto: l’eccellenza audio e la resa scenica le diamo per scontate.

Hanno un design ricercato e iconico, controlli Touch e si integrano alla perfezione con iPhone, dispositivi Android, Mac, PC Windows e qualunque altro dispositivo Bluetooth. A questo prezzo, poi, è davvero un’occasione da non lasciarsi sfuggire.

Acquista Bang & Olufsen Beoplay E8 a 159€ incluse spedizioni rapide Amazon Prime