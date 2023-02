Ci sono cuffie e cuffie, ma come le Beoplay Portal di Bang & Olufsen ce ne sono davvero pochissime. La qualità è di casa, sia in termini di qualità costruttiva che di performance reali. Te ne parlo perché oggi potresti fare tue queste spettacolari cuffie Bluetooth approfittando di uno sconto di oltre 100€. Le trovi su Amazon a 292€, con spedizione gratuita se ti abboni a Prime.

Le unità a disposizione purtroppo sono pochissime, e se la variante in Nero Antracite ti è sfuggita, potresti optare per quella in Nebbia Grigia, scontata del 14% e dunque acquistabile a 299€.

Bang & Olufsen: un marchio, una sicurezza

Pensate per il gaming e progettate per adattarsi ad ogni tipo di attività tu voglia svolgere, le cuffie Bluetooth Beoplay Portal di Bang & Olufsen offrono un’esperienza immersiva come nessun’altra cuffia. Il B&O Signature Sound è completato da ANC e Dolby Atmos creando così un suono spazioso, ideale per gaming o musica. Grazie al design leggero, una struttura di qualità e un’ottima imbottitura, sono comode da indossare tutto il giorno.

Goditi alla grande il soundtrack dell’ultimo videogioco grazie a Dolby Atmos for headphones, oppure usale per giocare sul tuo smartphone ovunque tu sia con l’ANC adattiva che rimuove i rumori di sottofondo indesiderati. Con Bluetooth 5.1 e aptXTM Adaptive il gaming sul cellulare è inoltre un’esperienza completamente seamless, mentre la connessione wireless con dongle a PC e PlayStation offre un suono lossless e ad alta latenza.

Le Beoplay Portal si connettono in modo rapido e semplice, in modalità wireless alla PlayStation o al PC o via cavo con i dispositivi dotati di ingresso USB-C (o -A). Un mini jack e un’opzione Bluetooth assicurano inoltre che queste cuffie per il gaming siano compatibili con tutti i tuoi dispositivi preferiti.

La potente batteria offre fino a 19 ore di gioco wireless e fino a 42 ore di riproduzione con Bluetooth e ANC attivi, così potrai giocare più a lungo. L’avanzato braccetto virtuale offre una risposta vocale precisa senza compromettere l’estetica, ideale per i giochi. Gli innovativi microfoni beamforming e l’audio di alta qualità assicurano un ascolto sempre ad alto livello – dalle chiamate di lavoro alla visione di un film.

