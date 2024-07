Bagaglio a mano GRATIS con questo Zaino da viaggio ad un PREZZO REGALATO

Per tenere al sicuro i vostri oggetti di valore, questa borsa a mano per aerei è stata progettata con una tasca antifurto sul retro. È possibile inserire o estrarre i propri contanti in questa tasca in modo più comodo e sicuro.

Questo zaino offre diverse caratteristiche che lo rendono perfetto per i viaggiatori. L’apertura in stile valigia facilita e velocizza il controllo dei vostri effetti personali, permettendo un accesso rapido e organizzato. La cinghia per bagagli libera le mani e le spalle, rendendo più agevole il trasporto.

Realizzato con materiale idrorepellente, lo zaino mantiene gli effetti personali all’asciutto anche nelle giornate di pioggia. Inoltre, è dotato di un foro per il cavo che consente di ascoltare la musica o ricaricare il telefono in viaggio. Le tasche organizzate aiutano a tenere in ordine tutti i vostri oggetti, mentre una tasca per l’umido è perfetta per riporre asciugamani bagnati o altri oggetti umidi.

Per alleviare meglio lo stress della spalla, sono state utilizzate spalline imbottite e un lato posteriore in materiale traspirante a nido d’ape. Inoltre, una fibbia fissa sul petto aiuta a sostenere il peso della borsa, offrendo un trasporto leggero e mantenendo la temperatura confortevole anche durante lunghi periodi di utilizzo. Questo zaino da viaggio misura 40x20x25 cm ed è compatibile con oltre 100 compagnie aeree in tutto il mondo.

Su Amazon, oggi, lo zaino da viaggio compatibile con le misure di oltre 100 compagnie aeree viene scontato del 10% e venduto a 32€. Approfittane subito!