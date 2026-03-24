Back Tap, la funzione segreta degli iPhone che in pochissimi utilizzano: sblocchi il 200% delle potenzialità

Forse non lo sai, ma gli iPhone detengono una funzione segreta che in pochissimi utilizzano e conoscono: come fare a sbloccarla.

Il tasto non si vede, ma c’è. E funziona già su milioni di iPhone. Si chiama Back Tap, in italiano “Tocco posteriore”, ed è integrato da anni nel sistema operativo Apple. Non è una novità recente, ma resta poco utilizzato.

Il meccanismo è semplice. Si tocca due o tre volte il retro del telefono e si attiva un comando. Non serve premere nulla sullo schermo. Non serve sbloccare percorsi nei menu. È una scorciatoia diretta, configurabile.

Come funziona davvero

La funzione è nata come strumento di accessibilità. L’obiettivo era facilitare alcune operazioni a chi ha difficoltà con i comandi tradizionali. Poi è stata adottata anche da utenti comuni.

Si attiva dalle impostazioni. Percorso preciso: Accessibilità, sezione Tocco, poi “Tocco posteriore”. Da lì si possono associare due azioni diverse, una al doppio tocco e una al triplo.

Il sistema riconosce il gesto attraverso i sensori interni del telefono. Non è un vero pulsante fisico. Questo spiega perché la sensibilità può variare, soprattutto con alcune custodie.

Cosa si può fare con questa funzione

Le funzioni disponibili sono molte. Alcune sono immediate. Screenshot, torcia, centro notifiche. Altre richiedono un passaggio in più, attraverso l’app Comandi.

Qui entra in gioco la personalizzazione. È possibile collegare il gesto a operazioni più complesse, come inviare la posizione, aprire un’app specifica o attivare sequenze automatiche.

Il vantaggio è operativo. Con una sola mano si eseguono azioni che normalmente richiederebbero più passaggi. Non cambia la potenza del dispositivo, ma cambia il modo in cui viene utilizzato.

Perché resta poco utilizzata

La funzione non è nascosta, ma nemmeno evidente. Non compare tra le opzioni principali. Bisogna cercarla. Molti utenti non entrano nella sezione Accessibilità, pensando che riguardi solo casi specifici. In realtà è uno dei punti più ricchi di strumenti pratici.

C’è anche una questione di abitudine. Chi usa l’iPhone da anni tende a mantenere gli stessi gesti, senza esplorare alternative. Back Tap richiede un piccolo adattamento, e non tutti lo fanno.

Non è una funzione perfetta. Il riconoscimento del tocco può essere influenzato dalla cover. Se è troppo spessa o rigida, il gesto viene percepito meno.

Anche la posizione conta. Non tutti i tocchi vengono riconosciuti allo stesso modo. Serve un minimo di precisione, soprattutto all’inizio.

In alcuni casi può attivarsi involontariamente. Non è frequente, ma succede. Dipende da come si impugna il telefono e dalla sensibilità impostata.

Impatto sull’uso quotidiano

La differenza si nota nelle azioni ripetitive. Screenshot, torcia, apertura di app. Operazioni rapide, ma frequenti, che con Back Tap diventano ancora più immediate.

Non è una funzione che cambia il dispositivo. Cambia il ritmo. Riduce i passaggi, accorcia i tempi. Soprattutto quando si usa il telefono in movimento o con una sola mano.

Resta però una scelta personale. Non tutti trovano utile aggiungere un gesto in più. Alcuni preferiscono mantenere un uso più tradizionale.

Il punto è che la funzione è già disponibile. Non richiede aggiornamenti, né applicazioni esterne. Sta lì, pronta. E spesso resta inutilizzata, anche su dispositivi usati ogni giorno.