Autonomia quasi infinita e monitoraggio della salute: lo smartwatch che tutti vogliono

Tra notifiche, GPS e monitoraggio continuo della salute, spesso questi dispositivi richiedono una ricarica ogni pochi giorni. Con il nuovo Honor Watch 6, il produttore cinese prova a cambiare le regole del gioco puntando su un’autonomia che promette di arrivare fino a 35 giorni con una sola carica.

Honor ha scelto un’estetica che richiama il mondo delle competizioni sportive. La cassa è realizzata in lega di alluminio riciclabile, pesa circa 41 grammi e ospita un ampio display AMOLED da 1,46 pollici con una luminosità che può raggiungere i 3.000 nit, un valore che garantisce una buona visibilità anche sotto la luce diretta del sole.

Lo smartwatch è disponibile nelle colorazioni Shadow Black e Twilight Brown, quest’ultima caratterizzata da un cinturino in pelle che dona un aspetto più elegante e tradizionale.

Oltre 120 attività sportive monitorate

L’aspetto sportivo è uno dei punti forti del nuovo dispositivo. Honor Watch 6 supporta infatti più di 120 modalità di allenamento, con funzioni dedicate a discipline specifiche come trail running, badminton e calcio.

Per chi corre all’aperto è presente il sistema AccuTrack GPS dual-band, che offre un tracciamento più preciso del percorso e permette di ricevere indicazioni dettagliate sulle prestazioni. Alcune attività possono inoltre sfruttare un coach AI integrato che fornisce suggerimenti durante gli allenamenti.

Particolare attenzione è stata riservata anche agli sport di squadra. Nel calcio, ad esempio, l’orologio è in grado di generare mappe di calore e statistiche sui movimenti effettuati durante una partita.

Accanto alle funzioni sportive troviamo un pacchetto completo dedicato al benessere personale. Il dispositivo monitora costantemente frequenza cardiaca, livelli di ossigeno nel sangue (SpO2), qualità del sonno, stress e livello di energia corporea.

È presente anche una funzione chiamata Quick Health Scan, che consente di ottenere rapidamente una panoramica generale dei principali parametri monitorati durante la giornata. Ogni mattina viene inoltre generato un report automatico che riassume i dati raccolti nelle ore precedenti.

Il vero punto di forza è la batteria

Se c’è un elemento che distingue davvero Honor Watch 6 dalla concorrenza è l’autonomia. Grazie a una batteria da 980 mAh, Honor dichiara fino a 35 giorni di utilizzo in condizioni standard, un risultato che lo colloca tra gli smartwatch più longevi della categoria.

Il dispositivo offre inoltre certificazioni IP69 e 5ATM, risultando resistente ad acqua e polvere. Il display rimane utilizzabile anche con mani bagnate o durante la pioggia, una caratteristica pensata per chi pratica sport all’aperto.

Prezzi e disponibilità in Italia

Honor Watch 6 è disponibile in Italia dal 18 giugno. La versione Shadow Black viene proposta a 249,90 euro, mentre la variante Twilight Brown con cinturino in pelle arriva a 269,90 euro. In alcuni canali di vendita sono previste promozioni di lancio e bundle con gli auricolari Honor Earbuds Clip.

Con questa nuova generazione, Honor punta a conquistare chi cerca uno smartwatch completo ma soprattutto capace di restare al polso per settimane senza l’ansia della ricarica quotidiana. Una caratteristica che, nel 2026, continua a essere una delle più richieste dagli utenti.