Auricolari wireless Water Resistant: SCONTO 70% con Coupon

Non sono gli AirPods Pro di seconda generazione, ma d’altro canto non costano neppure 300€. E senza nulla togliere agli auricolari di Cupertino, non tutti hanno sempre bisogno dell’ultimissimo modello, del non plus ultra. Spesso basta un paio di auricolari da battaglia da trattare male durante gli allenamenti e che, se si perdono, non ci prende un infarto.

Oggi, ad esempio, puoi approfittare di un super sconto del 70% sugli auricolari di Geektop che passano da 39,99€ a 11,99€. Come si fa a resistere?

Importante: per ottenere lo sconto immediato, ricordati di spuntare la voce Applica coupon 70% prima di mettere il prodotto nel carrello.

Questi auricolari wireless sfruttano il Bluetooth 5.1, uno standard che fornisce una connessione stabile a bassa latenza, sia in chiamata che durante l’ascolto di contenuti multimediali. Ogni auricolare è munito di due microfoni con supporto alla cancellazione del rumore, tecnologia che blocca in modo efficace l’80% dei rumori di fondo.

Dopo la prima sincronizzazione, gli auricolari si collegano automaticamente al dispositivo una volta indossati, proprio come gli AirPods di Apple. E grazie ai controlli touch puoi gestire chiamate e musica senza dover utilizzare lo smartphone o il tablet.

Il design ricorda vagamente gli AirPods di prima e seconda generazione. Sono impermeabili (certificazione IPX5) e sono quindi resistenti a sudore e acqua.

Infine, ti segnalo il piccolo display presente sul case, che ti fornisce la percentuale di carica residua degli auricolari.

📢 Ricorda di applicare il coupon del 70% prima di concludere l’acquisto. Solo così pagherai questi auricolari wireless solo 11,99€. 📢