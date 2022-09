TicWatch è un brand che in questi ultimi anni si è fatto molto notare grazie ai suoi prodotti dall’interessante rapporto qualità-prezzo. Se vuoi dare una chance a questo marchio, oggi trovi in super offerta gli auricolari wireless TicPods 2 Pro Plus con doppio microfono, design semi-in-ear, controlli touch e altro ancora.

Il favoloso sconto odierno è del 57%, quindi li paghi solo 29,99 euro.

I TicPods 2 Pro Plus vantano un hardware premium e solido. Sfruttano il Bluetooth 5.0 per connettersi stabilmente alla fonte (smartphone, tablet e così via), sono certificati IPX4 e dunque resistenti ad acqua e polvere, e sono dotati del chip Qualcomm aptxTM Audio di ultima generazione che garantisce una trasmissione a latenza ridottissima.

Per quanto riguarda l’autonomia, l’autonomia dei singoli auricolari garantisce fino a 4 ore di ascolto, ma se si considera anche il case di ricarica, allora le ore passano a 23. Pensa che con un brevissimo ciclo di ricarica di 5 minuti gli auricolari mettono sul piatto 1 ora circa d’utilizzo. Quindi sei coperto anche in caso di emergenza.

Tramite l’applicazione gratuita Mobvoi puoi aggiornare il software e dare un’occhiata alle impostazioni e ai controlli touch. Con un doppio tap puoi passare al brano successivo o terminare la chiamata; con una pressione di circa 2 secondi puoi richiamare l’assistente vocale o rifiutare una chiamata; scorri verso l’alto o verso il basso per regolare il volume.

Meglio così, e a questo prezzo poi, è impossibile trovare di meglio.