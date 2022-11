Ci sono sconti “normali”, e poi ci sono quelle promozioni talmente incredibili che spingono un po’ chiunque a chiedersi: “ma è vero o è una presa in giro?!“. In questo caso, per la fortuna di qualcuno alla ricerca di nuovi auricolari wireless, è tutto vero: inserisci il codice promozionale H4Q6PBSS nella pagina del checkout e otterrai uno sconto dell’80% su questi auricolari wireless impermeabili e compatibili (anche) con iOS, iPadOS e macOS. Grazie alla promozione odierna, concludi l’affare a soli 9,98 euro.

Questi auricolari wireless non hanno un design particolarmente ispirato. Sembrano un mix tra le varie proposte del mercato di marchi più blasonati e noti, come Apple, Oppo, Huawei e così via. Ed è un male? Chi siamo noi per dirlo…

Scarsa originalità del look a parte (che resta comunque molto gradevole), questi auricolari arrivano con un pacchetto di feature davvero niente male:

Bluetooth 5.0, per connessioni stabili con smartphone, tablet e computer desktop/laptop.

Driver da 10mm con tecnologia di rendering ad alta definizione.

Doppio microfono.

Sincronizzazione automatica dopo il primo abbinamento al device di riferimento (un iPhone, ad esempio).

Controlli touch per gestire le chiamate e la riproduzione dei contenuti multimediali.

Impermeabilità (certificazione IPX6).

Ma la vera punta di diamante, in questo, caso è il prezzo. Solo 9,98 euro utilizzando l’esclusivo codice promozionale H4Q6PBSS. Inseriscilo nell’apposito box nella pagina del checkout, solo così potrai risparmiare 40 euro.

