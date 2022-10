Trovare auricolari wireless di qualità acquistabili ad un prezzo che non superi una certa soglia (50 euro, ad esempio), non è una mission impossible, ma non è nemmeno così facile. Le proposte sul mercato sono innumerevoli e, tra una ricerca e l’altra, c’è il forte rischio di mancare il bersaglio. Voglio quindi darti una mano: i Soundcore Life Note 3S, grazie all’importante sconto del 44%, passano da 69,99 euro a 39,48 euro. Tu non devi fare altro che aggiungerli al carrello, lo sconto è già applicato.

Gli auricolari wireless di Soundcore sono dotati di driver da 13,4 mm e sfruttano la tecnologia BassUp, per bassi potenti e intensi. Il comfort non è a rischio, anzi: i Life Note 3S sono i primi true wireless semiaperti di Soundcore e non entrano completamente nei canali uditivi. Anche in caso di lunghe sessioni d’ascolto, non avvertirai mai fastidi.

Le chiamate saranno sempre cristalline grazie alla riduzione dei rumori di sottofondo e ai quattro microfoni che captano la voce in modo chiaro. Impressionante poi l’autonomia della batteria: considerando anche la custodia di ricarica, si arriva fino a 35 ore. E se vai di fretta, con 10 minuti di ricarica puoi ascoltare musica per un’ora circa.

Non resterai mai senza la tua musica preferita.

Ti segnalo infine il supporto ai comandi touch. Con tap singoli o doppi puoi gestire rapidamente la riproduzione deicontenuti multimediali e la chiamate in entrata e in uscita.

L’offerta sugli auricolari wireless di Soundcore è decisamente allettante e le scorte potrebbero finire in un lampo. Per questo motivo di consiglio ti concludere l’acquisto quanto prima, così da evitare delusioni.