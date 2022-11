E se ti dicessi che non è assolutamente necessario spendere chissà quale esorbitante cifra per acquistare degli auricolari wireless di qualità? Non voglio mettere in discussione gli AirPods di Apple, ma informarti del fatto che ci sono alternative molto valide e che costano molto meno, anche perché in sconto.

È il caso degli auricolari wireless di Godyse (amatissimi dagli utenti Amazon) con certificazione IPX5 e Bluetooth 5.1, ch sono attualmente in super offerta 16,98 euro. Fossi in te cliccherei quanto prima su “aggiungi al carrello” o “acquista ora”, perché non sappiamo quanto ricapiterà di beccare uno sconto del 53%. La spedizione è gratuita per gli abbonati a Prime.

Questi auricolari wireless – resistenti all’acqua (IPX5) – sono perfettamente compatibili con iOS e Android, quindi puoi utilizzarli senza alcun problema anche con il tuo iPhone. Esteticamente sono ben fatti, il design ricorda molto quello degli AirPods di prima e seconda generazione. Sono di tipo in-ear, e non sono muniti del copriauricolare in silicone che per molti è anche abbastanza fastidioso alla lunga.

La proposta di Godsye garantisce una buona qualità del suono tanto in chiamata quanto durante l’ascolto di contenuti multimediali, come brani musicali e video. Anche l’autonomia è convincente: 5-6 ore di ascolto con un solo ciclo di ricarica.

Una volta estratti dal case (necessario per la ricarica), gli auricolari si accendono automaticamente e si collegano in pochi secondi al dispositivo. Che sia un smartphone, un tablet o un computer non fa differenza.

Da segnalare infine il supporto ai comandi touch, possibile grazie ai sensori integrati in entrambi gli auricolari. Così puoi gestire le chiamate o la riproduzione audio con semplici tocchi. A questo prezzo, è impossibile trovare di meglio.

