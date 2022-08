Auricolari wireless SBS ad un SUPER PREZZO su Amazon

SBS è una realtà tutta italiana che, grazie all’ottimo rapporto qualità-prezzo dei suoi accessori, sta conquistando un bel po’ di utenti. Oggi su Amazon trovi i suoi auricolari wireless con custodia di ricarica in offerta a 17,99 euro. Puoi scegliere tra diverse colorazioni, tra cui quella bianca che rende il prodotto molto simile agli AirPods di Apple.

Gli auricolari wireless di SBS si connettono al tuo smartphone in un lampo sfruttando il Bluetooth. Che sia un iPhone o un dispositivo Android non fa alcuna differenza. E dopo il primo abbinamento, la sincronizzazione è automatica ogni volta che li indossi.

La qualità dell’audio supera le aspettative sia quando ascolti contenuti multimediali (musica, video, podcast) sia in chiamata. E con i pulsanti multifunzione puoi gestire la riproduzione dei brani, regolare il volume, utilizzare l’assistente vocale e rispondere alle chiamate.

Sono molto leggeri e il design è semi in-ear, proprio proprio come gli AirPods di prima, seconda e terza generazione. La custodia ti permette non solo di conservare gli auricolari, ma anche di ricaricarli quando non li usi (la batteria integrata è da 300mAh). L’autonomia è di circa 2,5 ore di musica e chiamate.

Ti consiglio di completare l’acquisto quanto prima visto che le scorte potrebbero essere limitate e lo sconto del 39% potrebbe sparire da un momento all’altro.