Un po’ per il colore, un per la forma, questi auricolari ricordano vagamente gli AirPods di prima e seconda generazione. Certo, la qualità non è quella, ma SBS è un’azienda su cui si può contare e investire. Ti dico questo perché gli auricolari wireless Twin Style sono attualmente scontati del 75%, quindi li puoi acquistare a soli 9,99€.

SBS Twin Style: auricolari wireless a soli 9,99€ su Amazon

Gli auricolari auricolari SBS di collegano al tuo smartphone/tablet/computer sfruttando il Bluetooth. La compatibilità è certamente un punto di forza: li puoi infatti abbinare a dispositivi iOS/iPadOS/macOS, Android e Windows senza alcun tipo di problema o limitazione.

La custodia, come è scontato che sia, funge anche da “stazione di ricarica”. Include una batterie da 300mAh, così da garantirti più ore di utilizzo nel corso della giornata.

Molto utili i due pulsanti sulla superficie esterna dei due auricolari. Sono multifunzione e li puoi usare per gestire le chiamate in entrata/uscita e la riproduzione dei contenuti multimediali, come musica e video.

Per approfittare dello sconto del 75% non devi fare altro che aggiungere gli auricolari wireless di SBS al carrello. Non c’è alcun coupon da spuntare o codice alfanumerico da inserire, pensa a tutto Amazon. La spedizione, ovviamente, è gratuita se ti abboni a Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.