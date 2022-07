Senza cadere in errore si può affermare che gli AirPods sono i migliori auricolari wireless da abbinare ad un iPhone (ma anche ad iPad e Mac). Del resto, dietro questi dispositivi c’è la stessa azienda, ovvero Apple. C’è però da dire che il mercato offre un bel po’ di alternative valide (e anche più economiche), come gli OPPO Enco Air W32.

Esteticamente simili agli AirPods di prima e seconda generazione, gli Enco Air W32 costano solitamente 99,90 euro, ma oggi puoi acquistarli a soli 37,99 euro approfittando del corposo sconto del 62%. Ovviamente, sono compatibili anche con iOS.

Gli auricolari wireless di OPPO sono muniti di un driver dinamico da 12 mm in titanio e integrano il Power Bass Booster, che lavora con il driver per incanalare e amplificare ogni dettaglio.

Il design degli Enco Air W32 è curato e rifinito, e – come detto sopra – ricorda quello delle prime due generazioni degli AirPods. Il case di ricarica ha una forma invece più morbida. Gli auricolari sono davvero leggeri (solo 3,75 cad.) e si adattano perfettamente alla forma dell’orecchio. Non ti daranno alcun fastidio e non dovrai preoccuparti di perderli mentre sei in movimento.

Una vera fonte di energia per gli amanti della musica. Con OPPO Enco Air puoi goderti fino a 24 ore di ascolto continuato delle tue playlist musicali e di streaming video.

Infine, gli auricolari – resistenti all’acqua (certificazione IPX4) – incorporano due microfoni che tracciano in modo intelligente la voce e la separano dal rumore di fondo in tempo reale, per chiamate nitide in ogni condizione.