Ecco l’offerta giusta che stavi cercando per arricchire il tuo ecosistema tech. Gli auricolari wireless di JVC (modello HA-Z330T) – con 21 ore di autonomia e certificazione IPX4 – sono in questo momento acquistabili su Amazon a 52 euro e spiccioli, ovvero il 45% in meno rispetto al prezzo di listino.

Gli auricolari sono in disponibilità immediata, quindi se li acquisti oggi approfittando dell’offerta, li riceverai sicuramente prima di Natale.

Auricolari wireless JVC: autonomia e resistenza

Gli auricolari di JVC (il modello direi di non ripeterlo…) pesano solo 4,2 g e sono ideali per un uso prolungato. Con soli 28 g di peso, la piccola custodia di ricarica è comodissima per essere trasportata in tasca. Supportano la cancellazione attiva del rumore, che riduce il rumore intorno a te. Inoltre, gli inserti auricolari riducono fisicamente il rumore di sottofondo.

Il design poi è molto interessante. Il particolare metallico riduce al minimo il rumore del vento. In combinazione con le elevate prestazioni del microfono, questo assicura una comunicazione vocale chiara, anche all’aperto.

Gli auricolari wireless sono dotati di una modalità a bassa latenza che riduce il divario tra video e audio per i tuoi contenuti preferiti, e mettono a tua disposizione una funzione che disattiva il microfono istantaneamente durante le conferenze o le videocall. Se lavori a distanza, troverai molto utile questa feature.

Altre caratteristiche:

Modalità a bassa latenza per giochi e film

Impermeabilità IPX4 (resistenza all’acqua e agli schizzi)

Batteria con 21 ore di autonomia (17 ore con la cancellazione del rumore attiva)

Bluetooth 5.2

Bass Boost

Controlli touch

