Auricolari wireless IPX5 compatibili iOS: solo 19€ spedite

Se hai bisogno di un paio di auricolari da battaglia per la palestra o per una conversazione telefonica sporadica, e non ti va di venderti un rene per AirPods, ecco la soluzione. Ci sono alternative molto valide e molto low-cost che potrebbero fare al caso tuo, tanto più che sono fortemente scontate. La promo vale sia per la variante bianca che per quella nera.

È il caso degli auricolari wireless di Godyse (amatissimi dagli utenti Amazon) con certificazione IPX5 e Bluetooth 5.1, ch sono attualmente in super offerta 19€ incluse spedizioni. Insomma, conviene cliccare quanto prima su “aggiungi al carrello” o “acquista ora”, perché non sappiamo quanto ricapiterà di trovare un Cupon da 10€. La spedizione è gratuita per gli abbonati a Prime.

Questi auricolari wireless – resistenti all’acqua (IPX5) – sono perfettamente compatibili con iOS e Android, quindi puoi utilizzarli senza alcun problema anche con il tuo iPhone. Esteticamente sono ben fatti, il design ricorda molto quello degli AirPods di prima e seconda generazione. Sono di tipo in-ear, e non sono muniti del copriauricolare in silicone che per molti è anche abbastanza fastidioso alla lunga.

La proposta di Godsye garantisce una buona qualità del suono tanto in chiamata quanto durante l’ascolto di contenuti multimediali, come brani musicali e video. Anche l’autonomia è convincente: 5-6 ore di ascolto con un solo ciclo di ricarica.

Una volta estratti dal case (necessario per la ricarica), gli auricolari si accendono automaticamente e si collegano in pochi secondi al dispositivo. Che sia un smartphone, un tablet o un computer non fa differenza.

Da segnalare infine il supporto ai comandi touch, possibile grazie ai sensori integrati in entrambi gli auricolari. Così puoi gestire le chiamate o la riproduzione audio con semplici tocchi. A questo prezzo, è impossibile trovare di meglio.

