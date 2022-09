Sulla qualità degli AirPods di certo non si discute (ora ci sono anche i Pro di seconda generazione), ma non tutti sono disposti a spendere più di 200 euro per degli auricolari wireless. Un modo per aggirare l’ostacolo per fortuna c’è e ci viene offerto da un mercato più che frizzante.

Oggi ad esempio puoi acquistare gli auricolari wireless di QHQO (scelti da Amazon per la categoria “auricolari Bluetooth”) a soli 13,55 euro. Per pagare questa cifra irrisoria devi spuntare il box del Coupon – valido per uno sconto di 12 euro – prima di aggiungere il prodotto al carrello.

Il look di questi aurciolari wireless è davvero gradevole e ricorda vagamente quello degli AirPods Pro di Apple. Anche l’aspetto del case di ricarica non scherza, pulito e con forme morbide.

Gli auricolari di QHQO sfruttano il Bluetooth 5.2 per garantire una connessione rapida e stabile (distanza massima 10 metri) al tuo smartphone, tablet o computer e supportano i comandi touch per la gestione della musica e delle chiamate. Sono pensati per l’ascolto di qualsiasi contenuti multimediale e, ovviamente, per avere un suono chiaro e pulito in chiamata.

Li puoi utilizzare anche durante le più intense sessioni di attività fisica, non sfuggiranno mai dalle tue orecchie. E poi sono impermeabili (certificazione IPX7), quindi anche se sei all’esterno e piove, puoi stare più che tranquillo/a.

Concludo dicendoti che la batteria ha un’autonomia di circa 4-5 ore, che passano a 25 se si considera anche il case di ricarica.

📢 Ricorda di spuntare la casella del Coupon per ottenere lo sconto di 12 euro. Fallo prima di aggiungere il prodotto al carrello per pagare gli auricolari di QHQO solo 13,55 euro.