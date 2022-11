Il mercato offre una marea di soluzioni quando si parla di auricolari wireless e, forse, proprio per questo motivo risulta spesso difficile destreggiarsi tra un prodotto e l’altro. Dunque, voglio provare a darti una mano e ti segnalo gli auricolari wireless di QHQO con Bluetooth 5.2, cancellazione del rumore, ottima autonomia e, soprattutto, in offerta su Amazon al 50%. Per concludere l’affare a metà prezzo e pagare solo 19,99 euro devi spuntare la casella del Coupon prima di aggiungere il prodotto al carrello. E ti consiglio di fare in fretta, perché la promozione potrebbe avere breve durata.

Gli auricolari wireless di QHQO utilizzano il processore Qualcomm QCC3040 e integrano la tecnologia Bluetooth 5.2, una combo che fornisce una connessione ottimizzata e decisamente più stabile rispetto. Il driver dinamico è da 6 millimetri, con riduzione al minimo della distorsione. Il suono poi è ottimo, sia in chiamata che durante l’ascolto di contenuti multimediali, come la tua musica preferita tramite Apple Music, Spotify e così via.

Per quanto riguarda la riduzione del rumore, gli auricolari sfruttano lo standard CVC 8.0, che isola il rumore esterno e mette sul piatto una qualità del suono stereo di tutto rispetto.

Gli auricolari semi-in-ear sono leggeri ed ergonomici, e vantano un design che si traduce in comfort e stabilità anche durante le più intense sessioni d’allenamento. E sono anche resistenti all’acqua e al sudore, essendo certificati IPX7. La batteria, con una singola carica, dura circa 4-5 ore, che aumentano utilizzando l’apposito case (che ricorda vagante quello degli ultimi AirPods di Apple).

Il look, infine, è minimale ed elegante, senza quei fronzoli che spesso rendono gli auricolari inadatti all’utilizzo in alcune circostanze.

Ricorda di spuntare la casella Coupon prima di aggiungere il prodotto al carrello. Solo così otterrai l’ottimo sconto del 50%.

