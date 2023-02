I vantaggi degli auricolari wireless sono tanti, non c’è alcun dubbio a riguardo, ma – parlando in senso ampio – il prezzo potrebbe rappresentare un ostacolo (gli AirPods di Apple superano i 200 euro, ad esempio). Per fortuna il mercato offre tante alternative a basso costo, come gli auricolari wireless di Soicear: con una batteria monstre e la certificazione IPX5 (impermeabilità, quindi), gli auricolari ti costano solo 15,99€ invece di 40€.

📢 Ricorda di applicare il coupon prima di aggiungere il prodotto al carrello. Solo così otterrai uno sconto di 20% che andrà ad aggiungersi a quello del 50% già applicato da Amazon.

Gli auricolari wireless hanno un driver da 13 mm e garantiscono un suono ricco, con bassi potenti e alti chiari e puri. Ottimo anche la qualità dell’audio in uscita: durante le chiamate, chi è dall’altro lato ti sentirà senza alcun problema.

Sfruttano il Bluetooth 5.1 e si sincronizzano in modo rapido e stabile al device di riferimento, che sia uno smartphone, un tablet o un notebook. Sono ovviamente compatibili con iOS/iPadOS/macOS, quindi sono perfetti anche in abbinata al tuo iPhone.

Quelli di Soicear sono auricolari che supportano i comandi touch (per gestire con semplici tocchi la riproduzione di contenuti multimediali o le chiamate), vantano un’autonomia di 38 ore circa (considerando anche il case di ricarica) e sono impermeabili, come evidenzia la certificazione IPX5.

