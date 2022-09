Il mercato è bello perché è vario. Ok, forse non era proprio questo il detto, però il concetto non cambia. Sì, perché – parlando in particolare degli auricolari wireless – ci sono soluzioni per tutti i gusti. Sei un appassionato di gaming oppure cerchi semplicemente degli auricolari con quel particolare estetico in più? Allora i Black Shark Lucifer T2 fanno assolutamente al caso tuo, e oggi li trovi in offerta su Amazon al minimo storico: solo 28,99 euro.

Per ottenere lo sconto massimo, ricorda di spuntare la casella del Coupon (del valore di 5 euro) prima di aggiungere gli auricolari al carrello.

I Lucifer T2 di Black Shark sono auricolari wireless con supporto alla Modalità Gaming: attivala per sfruttare al massimo le prestazioni mentre giochi su dispositivi Bluetooth per un’esperienza ancora più fluida.

Ma sono anche perfetti per l’ascolto dei tuoi brani musicali preferiti. Con la Modalità Musica puoi goderti ogni tono, dai bassi ricchi e profondi agli alti chiari e puliti. I driver dinamici sono da 10mm e offrono un ampio campo di suono raccogliendo con precisione i dettagli, rendendo la qualità della musica sempre super dettagliata.

Ma c’è altro da segnalare:

certificazione IPX5 (impermeabilità)

Due microfoni per auricolare, per rendere le tue comunicazioni vocali sempre chiare e limpide

Fino a 5 ore con un’unica ricarica e fino a 20 (in totale) considerando anche il case di ricarica.

📢 Ricorda di spuntare il box del Coupon prima di aggiungere gli auricolari wireless al carrello per ottenere un ulteriore sconto di 5 euro oltre a quello che vedi già applicato.