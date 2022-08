Il mercato degli auricolari wireless è estremamente vasto, con soluzioni per tutti i gusti e tutte le tasche. Pensando ad un ecosistema Apple, il primo pensiero va in automatico agli AirPods, ma in realtà ci sono alternative valide di altri brand, anche più economiche. È il caso di Black Shark e della sua proposta con due microfoni e soprattutto la cancellazione attiva del rumore.

Solitamente richiedono una spesa di 42,99 euro, ma oggi – grazie al coupon del 50% – puoi acquistarli a soli 24,99 euro. Ricorda però che per ottenere il super sconto devi spuntare la voce Coupon (in arancione) prima di aggiungere il prodotto al carrello.

A vederli, questi auricolari wireless Black Shark sembrano strizzare un po’ l’occhio a quelli di Nothing, con il loro design “trasparente”. Ma anche agli AirPods di Apple (principalmente di prima e seconda generazioni). Originali o meno, il look è decisamente gradevole. Quindi, primo punto a favore.

Ma non è tutto, perché ci sono altre interessanti caratteristiche da segnalare:

Cancellazione attiva del rumore, che neutralizza le interferenze ambientali.

Sincronizzazione rapida e stabile.

Controlli Smart Touch, per gestire facilmente la riproduzione dei contenuti multimediali e le chiamate.

Batteria con circa 24 ore di autonomia.

Custodia con supporto alla ricarica rapida (si ricarica tramite USB-C).

Prima di salutarci, ti ricordo che per ottenere lo sconto del 50% devi spuntare la voce Coupon prima di aggiungere il prodotto al carrello. Mi raccomando, è imporntante.