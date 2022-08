Auricolari True Wireless Yamaha TW-E3B in offerta su Amazon: approfitta ora del 35% di sconto

Gli auricolari true wireless Yamaha TW-E3B hanno una qualità audio sorprendentemente accurato per il prezzo a cui sono venduti. Acquistali ora su Amazon a soli 63,99€ invece di 99,00€.

Disponibili in nero o in più tonalità (tra cui lavanda, azzurro, verde chiaro o rosa), gli auricolari TW-E3B sfoggiano un design in plastica premium. Vengono spediti con quattro paia di cuscinetti in silicone di diverse dimensioni.

Internamente, i driver da 6 mm offrono una gamma di frequenza da 20 Hz a 20 kHz. Gli auricolari sono compatibili con Bluetooth 5.0 e supportano i codec AAC, AptX e SBC.

I pannelli esterni di ogni auricolare sono dotati di controlli a pulsante. Un solo tocco su entrambi gestisce la riproduzione e la gestione delle chiamate. Una pressione prolungata sull’auricolare sinistro consente di navigare all’indietro di una traccia, mentre a destra salta in avanti. Tocca due volte sugli auricolari sinistro e destro rispettivamente per abbassare e aumentare il volume.

Presente anche lo standard IPX5: significa che gli auricolari possono resistere agli schizzi e al sudore, ma evita di immergerli o esporli a qualcosa di più della leggera pressione dell’acqua. La valutazione non si estende alla custodia di ricarica, quindi assicurati di asciugare completamente gli auricolari prima di riporli nelle basi di ricarica.

La custodia di ricarica, come gli auricolari, ha un esterno in plastica scivolosa. Un indicatore LED si trova sulla parte anteriore, mentre la parte posteriore ospita una porta USB-C per la ricarica tramite il cavo da USB-C-a-USB-A fornito nella confezione.

Yamaha stima che gli auricolari possano durare circa 6 ore a batteria. La custodia di ricarica fornisce ulteriori 18 ore di carica.

L’app Yamaha Headphones Controller (disponibile per Android e iOS) offre aggiornamenti del firmware, la possibilità di regolare il timer di spegnimento automatico e l’opzione per disabilitare alcune funzioni come l’elaborazione del segnale digitale (DSP).

Approfitta ora dello sconto del 35% su Amazon, e se ti abboni a Prime, la spedizione è gratuita.