Auricolari sportivi wireless Bose SoundSport: sconto del 29% su Amazon

Come ci si potrebbe aspettare, le cuffie sono resistenti al sudore e all’acqua ed è presente un microfono e un telecomando che ti consente di saltare i brani, regolare il volume, rispondere ed effettuare chiamate. Questo modello possiede anche la funzione della riduzione del rumore che attutisce il suono ambientale, incluso il vento e il rumore della strada.

Bose Connect, un’app gratuita per Android e iOS, ti consente di gestire le funzioni degli auricolari, aggiornare il firmware e modificare le impostazioni di spegnimento automatico (le cuffie si spengono se non le usi per un certo periodo di tempo per risparmiare la batteria). Quando accendi le cuffie, una voce ti avverte della durata residua della batteria e con quali dispositivi sei accoppiato. Tali informazioni sono disponibili anche nell’app.

La durata della batteria per SoundSport è dichiarata a 6 ore, abbastanza buona per questo tipo di cuffie, ma Bose vende anche una custodia per accessori con una batteria integrata per la ricarica in movimento. La custodia della batteria fornisce tre ricariche complete e ti consente di raggiungere una durata totale di 18 ore.

La qualità del suono è molto buona per una cuffia Bluetooth sportiva in-ear. La cosa interessante è che questa cuffia è ottimizzata per l’uso esterno. All’interno, in una stanza tranquilla, i bassi possono sembrare un po’ gonfi, il che conferisce a tutto un aspetto leggermente cupo. Ma quando cammini all’aperto, i bassi suonano attenuati perché sono in competizione con il rumore ambientale, che si tratti del vento o del traffico o altro. Se non avessi quei bassi extra, le cuffie suonerebbero male. Il modo in cui è sintonizzato, suona più liscio e meglio bilanciato all’aperto.

