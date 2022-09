Auricolari sportivi wireless Bose: tutti scontate del 35%

Amazon sconta sia le SoundSport Wireless di Bose che le Sport Earbuds; si tratta di alcune ta le prime cuffie sportive Bluetooth dell’azienda, e sono considerate tra i migliori prodotti attualmente disponibili in questo segmento di mercato. Grazie al design StayHear+ di Bose, si adattano all’orecchio rimanendo saldamente in posizione. Acquista le SoundSport Wireless su Amazon a soli 96€ invece di 149,95€ e le Sport Earbuds a 127,99€ invece di 199,95€.

Bose SoundSport

Resistenti al sudore e all’acqua, queste cuffie includono un microfono e un telecomando per saltare i brani, regolare il volume, rispondere ed effettuare chiamate. Questo modello possiede anche la funzione della riduzione del rumore che attutisce il suono ambientale, incluso il vento e il rumore della strada.

Bose Connect, un’app gratuita per Android e iOS, ti consente di gestire le funzioni degli auricolari, aggiornare il firmware e modificare le impostazioni di spegnimento automatico (le cuffie si spengono se non le usi per un certo periodo di tempo per risparmiare la batteria). Quando accendi le cuffie, una voce ti avverte della durata residua della batteria e con quali dispositivi sei accoppiato. Tali informazioni sono disponibili anche nell’app.

La durata della batteria per SoundSport è dichiarata a 6 ore, abbastanza buona per questo tipo di cuffie, ma Bose vende anche una custodia per accessori con una batteria integrata per la ricarica in movimento. La custodia della batteria fornisce tre ricariche complete e ti consente di raggiungere una durata totale di 18 ore.

Bose Sport Earbuds

Certificati IPX4, questi auricolari True Wireless sono protetti dagli schizzi d’acqua ovunque ti alleni. Comodi e sicuri, sono dotati di un eccellente vestibilità grazie agli erti StayHear Max con 3 misure diverse. Così sei certo di non perderli neppure durante gli allenamenti più intensi.

Sono ovviamente resistenti agli agenti atmosferici e al sudore e hanno un sistema di microfoni con doppio beamforming per sentire e farsi sentire in ogni momento. La qualità audio è Bose, e il prezzo davvero eccellente: come detto, solo 127,99€ incluse spedioni.