Auricolari da 10 euro vs auricolari da 100 euro: c'è una reale differenza? il confronto non mente

Davanti a due paia di auricolari apparentemente simili, ma separati da quasi 90 euro, è inevitabile chiedersi cosa giustifichi davvero una differenza di prezzo così grande.

Schede tecniche, promesse dei produttori e design possono confondere ancora di più le idee, soprattutto considerando quanto siano migliorati i modelli economici. Per capire dove cambia realmente l’esperienza quotidiana, bisogna guardare oltre il semplice ascolto dei primi minuti.

Cancellazione del rumore, app e Bluetooth: qui il prezzo comincia a pesare

La prima distanza tra auricolari da 10 euro e modelli vicini ai 100 euro si vede quasi sempre sulla cancellazione attiva del rumore, la famosa ANC. Nei prodotti più economici, quando c’è, è spesso appena accennata. Più di frequente ci si affida al semplice isolamento passivo, cioè al gommino in silicone che chiude l’orecchio. Nei modelli più costosi arrivano invece modalità adattive, funzione trasparenza e microfoni migliori per le chiamate. In metro, in treno o in un ufficio rumoroso, non è un dettaglio.

Conta parecchio anche l’app. Se è fatta bene, permette di aggiornare il firmware, regolare l’equalizzatore, cambiare i comandi touch e controllare meglio la batteria. Su molti modelli low cost, però, questa parte manca oppure è ridotta al minimo. Poi c’è il Bluetooth: versioni più recenti, come Bluetooth 5.2 o superiori, tendono a garantire collegamenti più stabili. E la funzione multipoint, utile per passare dallo smartphone al computer senza rifare ogni volta l’abbinamento, resta una di quelle comodità che dividono i prodotti essenziali da quelli più completi.

Batteria, custodia e resistenza all’acqua: dove gli economici possono sorprendere

Sulla batteria degli auricolari, il prezzo non dice sempre tutto. Alcuni modelli economici promettono 4-6 ore di ascolto con una carica, altri fanno meglio grazie a custodie più capienti. Bisogna però leggere bene le condizioni dichiarate dai produttori: spesso quei numeri sono calcolati con ANC disattivata e volume non troppo alto. Nell’uso di tutti i giorni, tra telefonate, cancellazione del rumore e volume spinto, l’autonomia scende.

Anche la custodia di ricarica fa la differenza. Nei modelli migliori si trovano display, ricarica wireless e case capaci di superare le 30 ore complessive. Alcuni prodotti sotto i 50 euro, però, riescono comunque a stupire, soprattutto quando puntano tutto sulla durata. Attenzione invece alla resistenza all’acqua.

Per palestra e pioggia leggera è meglio cercare almeno una certificazione IPX4. Sigle come IPX5, IPX7 o IPX8 indicano protezioni più alte, ma non vogliono dire automaticamente che si possa nuotare con gli auricolari. Sale, cloro e docce calde restano nemici da non sottovalutare.

Vestibilità, qualità audio e controlli: i dettagli che contano ogni giorno

La differenza più sottovalutata è spesso la vestibilità degli auricolari. Un modello da 10 euro può anche suonare in modo dignitoso, ma se non resta bene nell’orecchio perde bassi, isolamento e stabilità. I prodotti più curati offrono più misure di gommini, silicone migliore o inserti in memory foam. Alcuni hanno anche il rilevamento nell’orecchio, con pausa automatica quando si sfila un auricolare. Sembra una piccola cosa. Poi, quando ci si abitua, diventa difficile farne a meno.

Quanto alla qualità audio, non sempre serve spendere tanto per podcast, video e playlist mentre si è in giro. Gli auricolari economici possono bastare, soprattutto se hanno driver discreti e un’app con equalizzazione. I modelli intorno ai 100 euro, però, di solito offrono un suono più equilibrato, microfoni più chiari, controlli touch meno capricciosi e materiali più solidi.

Alla fine decide l’uso: per emergenza, palestra o ascolto leggero bastano spesso i modelli low cost; per chiamate frequenti, viaggi e passaggi continui tra più dispositivi, gli auricolari da 100 euro giustificano meglio la spesa.