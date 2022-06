Auricolari con filo compatibili iPhone: solo 6€ con consegna rapida

Se ti servivano dei buoni auricolari con filo, compatibili con iPhone, dotati di porta Lightning e isolamento acustico e controllo del volume, ecco la soluzione a soli 6€ incluse spedizioni rapide.

La caratteristica più interessante di questi auricolari con filo è senza dubbio l’ampia compatibilità con tutti i dispositivi Apple, inclusi iPhone 11, 11Pro, 11Pro Max, iPhone 7, iPhone 8, iPhone X e così via, con tutte le versioni software.

Il design in-ear è ergonomico e facile da usare, identico praticamente al look and feel Apple a cui siete abituati. Il cavo delle cuffie è dotato di microfono e controller integrati per gestire la riproduzione con facilità, e include un pulsante multifunzione per rispondere alle chiamate, riprodurre la musica, buttare giù una telefonata oppure premere play/pause. Ovviamente, c’è anche il microfono integrato per effettuare chiamate in vivavoce.

Il materiale di rivestimento riduce il rumore esterno e riduce al minimo la dispersione del suono, il che migliora l’intelligibilità delle chiamate e garantisce un suono chiaro durante la riproduzione musicale.