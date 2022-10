Gli AirPods rappresentano la soluzione ideale per chi vuole ottenere il meglio dall’ecosistema Apple, ma il prezzo da pagare per questo privilegio high-tech non è basso. Per fortuna, ci sono anche alternative di qualità e ad un prezzo più accessibile. Un esempio? Oggi su Amazon trovi in offerta gli auricolari Bluetooth Soundcore Anker Space A40 con Cancellazione Attiva del Rumore Adattiva a soli 84,99€ invece di 100€ .

Le prestazioni di questi auricolari sono tutt’altro che marginali. Secondo le specifiche tecniche, riducono il rumore ambientale fino al 98% grazie alla più recente tecnologia di Cancellazione del Rumore adattiva.

Lato autonomia, questi auricolari garantiscono 10 ore di riproduzione ininterrotta su singola ricarica che diventano 50 ore con la custodia di ricarica; e bastano solo 10 minuti di ricarica rapida per ottenere altre 4 ore di ascolto.

Per quanto concerne la qualità del suono, i driver con diaframma a doppio strato sono capaci di riprodurre un suono con bassi potenti, medi chiari e alti brillanti. E chi lo desidera può anche impostare la modalità LDAC per l’audio wireless ad alta risoluzione.