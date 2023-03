Qui c’è poco da dire: il rapporto qualità-prezzo di questi auricolari Bluetooth è fuori discussione. Grazie al super sconto Amazon del 61%, aggiungi al carrello delle cuffie con Bluetooth 5.2, display LED, autonomia di circa 40 ore e impermeabilità IP7. A meno di 20€ non troverai nulla di meglio.

Auricolari Bluetooth a meno di 20€?! Sì, grazie allo sconto Amazon del 61%

Questi auricolari wireless utilizzano driver rivestiti in titanio da 13 millimetri, così da offrire un suono con bassi profondi, medi di qualità e alti nitidi. A proposito dei bassi, sono potenziati fino al 50% grazie alla tecnologia proprietaria BassUp. Da mettere alla prova, senza alcun dubbio.

Il design è ergonomico e robusto. La certificazione IP7 si traduce in impermeabilità, quindi li puoi usare anche quando fai sport o sotto la pioggia. Pesano pochissimo e, stando alle recensioni, sono molto comodi da indossare. Anche perché all’interno della confezione trovi tre coppie di copriauricolari di dimensioni diverse.

Per quanto riguarda il resto della scheda tecnica, ti dico che sfruttano la connettività Bluetooth 5.2, supportano la cancellazione del rumore (così da ridurre il rumore ambientale quando sei in chiamata) e, infine, sono dotati – in totale – di quattro microfoni. Due per auricolare.

Per soli 19,27€ – merito del folle sconto Amazon del 61% – questi auricolari Bluetooth sembrano avere tutto al posto giusto. Ti consiglio di aggiungerli in tempi record al carrello: l’offerta è ghiotta e molti utenti potrebbero fiondarsi su Amazon per concludere l’affare prima di te.

