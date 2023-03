Ti sarai certamente reso/a conto che il mercato offre un numero pazzesco di auricolari Bluetooth. Per questo motivo, se non dai sbattere la testa, ti segnalo i QHQO 3040 con Bluetooth 5.2, quattro microfoni e impermeabilità IPX7. Costano davvero pochissimo: solo 26,99€ applicando manualmente lo sconto previsto dal coupon.

Auricolari Bluetooth QHQO 3040: costano poco ma garantiscono ottime performance

Gli auricolari di QHQO utilizzano il processore Qualcomm QCC3040 e integrano la tecnologia Bluetooth 5.2, una combo che fornisce una connessione ottimizzata e decisamente più stabile rispetto. Il driver dinamico è da 6 millimetri, con riduzione al minimo della distorsione. Il suono poi è ottimo, sia in chiamata che durante l’ascolto di contenuti multimediali, come la tua musica preferita tramite Apple Music, Spotify e così via.

Per quanto riguarda la riduzione del rumore, gli auricolari sfruttano lo standard CVC 8.0, che isola il rumore esterno e mette sul piatto una qualità del suono stereo di tutto rispetto.

Gli auricolari semi-in-ear sono leggeri ed ergonomici, e vantano un design che si traduce in comfort e stabilità anche durante le più intense sessioni d’allenamento. E sono anche resistenti all’acqua e al sudore, essendo certificati IPX7. La batteria, con una singola carica, dura circa 4-5 ore, che aumentano utilizzando l’apposito case (che ricorda vagante quello degli ultimi AirPods di Apple).

Il look, infine, è minimale ed elegante, senza quei fronzoli che spesso rendono gli auricolari inadatti all’utilizzo in alcune circostanze.

