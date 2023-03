Con le Offerte di Primavera Amazon, attive fino al 29 marzo (compreso), puoi risparmiare oltre il 60% sull’acquisto dei tuoi prossimi auricolari Bluetooth. Purtroppo gli AirPods di Apple non rientrano nell’iniziativa del gigante di Seattle, ma ottime soluzioni non mancano di certo. E anche di brand leader del settore, come Samsung e BOSE.

Non perdiamoci dunque in altre chiacchiere, perché quando ci sono sconti di tale portata, non bisogna perdere tempo. Ecco quindi la Top 5 degli auricolari Bluetooth da non lasciarsi sfuggire in questi (quasi) tre giorni di super offerte Amazon.

Auricolari Bluetooth a prezzi da favola con le Offerte di Primavera Amazon

Samsung Galaxy Buds Live (-65%)

Perché acquistarli:

Design per un comfort che dura tutto il giorno

Tecnologia AKG e cancellazione attiva del rumore

Autonomia di 21 ore

Tre microfoni (due bloccano il rumore esterno)

JBL TUNE 230NC TWS (-50%)

Perché acquistarli:

Cancellazione attiva con 2 microfoni e Smart Ambient

Tecnologie TalkThru e Ambient Aware, per una consapevolezza dell’ambiente circostante

Autonomia di 40 ore (ricarica 10 minuti per 20 ore di ascolto)

Design ergonomico

Certificazione IPX4 (resistenza ad acqua e sudore)

Bose Quietcomfort (-36%)

Perché acquistarli:

Cancellazione del rumore

Equalizzazione attiva del suono

Copriauricolari StayHear Max di tre diverse misure

Comandi Touch

Ascolto fino a 6 ore con una sola carica

Auricolari Bluetooth SoundPEATS Air3 (-42%)

Perché acquistarli:

Processore Qualcomm QCC3040, tecnologia TWS Mirroring, Bluetooth 5.2

Codec APTX-Adaptive: supporto del suono ad alta definizione a 420KHz 24bit

Quattro microfoni (due per auricolare) e cancellazione del rumore

Autonomia di 17,5 ore

Mini design e forma semi-in-ear

OPPO Enco X (-50%)

Perché acquistarli:

Realizzati in collaborazione con il brand danese HiFi Dynaudio

Design a doppio driver coassiale (tipico dei dispositivi di alta fascia)

Cancellazione del rumore e Modalità Trasparenza

Certificazione IP54

Compatibili con iOS e Android

Bluetooth 5.2

Ricarica wireless

Trasmissione wireless LHDC

